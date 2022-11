Torjäger Terada hockt nur auf der Bank Der KFC Uerdingen hat ein Luxus-Problem. Die Ersatzbank ist so stark besetzt wie bei keinem anderen Oberligisten. Entsprechend groß ist der Kampf um die Plätze, aber auch die Gefahr für Unruhe in der Mannschaft.

Wenn die Konkurrenz auf die Ersatzbank von Bayern München blickt, werden einige neidisch, andere ängstlich. Dabei sind sie sich in einem Punkt meist einig: diejenigen, die dort sitzen, wären bei allen anderen Bundesligisten erste Wahl und stünden beim Anpfiff auf dem Rasen.

Vier Ligen tiefer bietet sich ein ähnliches Bild. Beim Oberligisten KFC Uerdingen nahmen gegen den FC Kray (4:0) unter anderen Shun Terada, Pascale Talarski, Kai Evers, Babacar M’Bengue, Younes Mouadden und Sander Rau auf der Bank Platz – allesamt Spieler, die bei den Klassenkameraden von Beginn an spielen würden. Und welche Lobeshymnen ihre Verpflichtungen begleiteten!

„Wenn man aus der Oberliga wieder in die Regionalliga aufsteigen will, muss man natürlich auch eine Regionalligamannschaft haben, sonst kommt man aus der Oberliga nicht wieder raus“, hatte der Vorsitzende Damien Raths im April gesagt und stolz verkündet: „Wir haben in Pascale Talarski, Kevin Weggen, Alexander Lipinski und Younes Mouadden schon vier neue Spieler verpflichtet und den Vertrag mit unserem Torjäger Shun Terada verlängert.“

Und die Ambitionen der Spieler sind ebenso groß. „ Wir haben in dieser Saison viele erfahrene Spieler mit großer Qualität dabei“, sagte Shun Terada Anfang August und kündigte an: „„Wir haben 40 Spiele, da will ich 30 Tore machen.“

Jetzt wurde er auf dem Weg dort hin vom eigenen Verein gestoppt. Inzwischen hat er einen ungewohnten Gegenspieler: Trainer Alexander Voigt. Der setzte den Torjäger, der bereits neun Treffer erzielt hat, zuletzt in Monheim (2:2) und gegen Kray auf die Bank. Der Sportliche Leiter Patrick Schneider, der mit Trainer Alexander Voigt eine längere Diskussion über die Aufstellung hatte, versucht abzuwiegeln. Terada sei wichtig. Nun habe er mal nicht gespielt, aber das sei eine Entscheidung für die anderen, „nicht gegen ihn“.