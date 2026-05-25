Torjäger, Talent, Zehner: FC Kosova präsentiert drei Zugänge

Neue Gesichter beim FC Kosova. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Für FC Kosova Düsseldorf steht am Montag zunächst ein sportlicher Höhepunkt an. Im Kreispokal geht es gegen den Lohausener SV um den Titel, doch parallel laufen die Planungen für die kommende Saison bereits mit Nachdruck. Der Landesligist, der aktuell mit 42 Punkten auf Rang neun der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1 steht, will unter Neu-Trainer Engin Kizilarslan wieder näher an die oberen Tabellenregionen heranrücken.

„Wir bauen ein wettbewerbsfähiges Team auf, mit Charakter und mit tollen Zielen. Vorbereitung, Verstärkungen und der neue Geist, der im Verein herrscht, seien Indizien dafür, dass der FC Kosovo Düsseldorf mit ernsthaften Zielen in eine Saison geht“, teilte Sportdirektor Adrian Krasniqi in den Vereinsmedien mit.

Der Anspruch ist dabei nicht klein. Kosova träumt perspektivisch von der Oberliga Niederrhein, muss nach einer durchwachsenen Landesliga-Saison aber zunächst wieder mehr Stabilität und Konstanz in den eigenen Auftritt bekommen. Genau dafür sollen die ersten Transfers stehen. Mit Ardian Halili, Adrian Krasniqi und Erdit Hasani hat der Verein drei Spieler verpflichtet, die unterschiedliche Profile mitbringen und den Kader sowohl qualitativ als auch in der Breite interessanter machen.

Halili kommt als Scorer aus Tiefenbroich

Der auffälligste Name aus rein statistischer Sicht ist Ardian Halili. Der 24-Jährige kommt vom ASV Tiefenbroich aus der Kreisliga A Düsseldorf und hat dort als Torjäger und Vorbereiter auf sich aufmerksam gemacht. 19 Tore und 16 Vorlagen stehen für ihn zu Buche - Zahlen, die zeigen, dass Halili nicht nur selbst abschließen, sondern auch Mitspieler in Szene setzen kann.

Für Kosova ist dieser Transfer besonders spannend, weil der Klub in der kommenden Saison mehr Durchschlagskraft benötigt, um nicht erneut im breiten Mittelfeld der Landesliga zu landen. Der Sprung aus der Kreisliga A in die Landesliga ist zwar anspruchsvoll, doch die Quote deutet an, dass der Offensivspieler eine Rolle einnehmen kann, wenn er sich schnell an das höhere Niveau gewöhnt.

Dazu kommt Adrian Krasniqi, der aus der U19 des Wuppertaler SV nach Düsseldorf wechselt. Der 19-Jährige steht für die jüngere Komponente in der Kaderplanung. Kosova holt damit einen Spieler, der aus einem ambitionierten Nachwuchsumfeld kommt und im Seniorenbereich den nächsten Schritt machen soll.

Hasani soll im Zentrum Verantwortung übernehmen

Der dritte Zugang ist Erdit Hasani. Der 21-Jährige kommt von Inter Monheim aus der Kreisliga A, hat aber vor allem in der A-Jugend des HSV Langenfeld mit starken Leistungen als Zehner überzeugt. Hasani gilt als Spieler, der im offensiven Mittelfeld Akzente setzen kann und sich nicht nur über Technik, sondern auch über Spielverständnis definiert.

Der Verein formuliert die Erwartungen entsprechend deutlich: „Hasan ist ein Fußballer, der mit taktischer Intelligenz, sauberer Technik und Mut trainiert wird, der das Spiel entfacht. Er kommt nicht nur, um die Formation zu vervollständigen, er kommt, um die Führung zu übernehmen, das Mittelfeld zu führen und den Unterschied zu machen, wenn die Mannschaft es am meisten braucht“, heißt es in der Vereinsmeldung.

Die Mischung aus Halilis Scorerwerten, Krasniqis Ausbildung beim WSV und Hasanis Kreativität passt zur angekündigten Neuausrichtung. Noch ist offen, wie schnell die neuen Bausteine greifen. Doch die ersten Personalien zeigen, dass der FC Kosova Düsseldorf nach einer Saison im Tabellenmittelfeld wieder mehr vorhat. Erst wartet das Pokalfinale gegen Lohausen - danach soll der Blick endgültig auf eine Landesliga-Saison gehen, in der Kosova unter Engin Kizilarslan wieder näher an die eigenen Ambitionen heranrücken will. Und wer den Klub in den vergangen Jahren verfolgt hat, wird wissen, dass weitere spannende Transfers folgen dürften.

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