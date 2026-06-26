Torjäger-Talent nach Ginsheim

Ginsheim/Wiesbaden. Nach rasanter Abwärtsfahrt haben die Fußballer des VfB Ginsheim durch zwei Meisterschaften in Folge bei ihrer Achterbahntour wieder den Berggang gefunden. Unter Trainer Jonas Schuster ging es nun als Gruppenliga-Champion zurück in die Verbandsliga Süd. Und eins will der VfB bestimmt nicht: Eine erneute Schussfahrt nach unten erleben. Dazu gilt es, in personeller Hinsicht Vorkehrungen zu treffen.

Die Ginsheimer haben den Radius bei der Suche nach vielversprechenden Zugängen auch auf dem Raum Wiesbaden ausgedehnt. Und sind fündig geworden: Mit Lio Erhard vom Kreisoberliga-Dritten FC Naurod haben sie einen Offensiv-Spieler mit fußballerischen Qualitäten und hoher Eigenmotivation verpflichtet. Der VfB sei auf ihn zugekommen, einhergehend folgte die Einladung zum Training. „Man hat mir Pläne, Ziele und Visionen erläutert. Und vor Ort hat es mit der Mannschaft und allen Beteiligten gleich super gepasst“, schildert der 21-Jährige seine ersten Eindrücke. Sein Bauchgefühl sagte sofort Ja und die Verantwortlichen waren offenbar ihrerseits angetan.

„Man wächst an seinen Herausforderungen“, wird sich Lio Erhard nun der Konkurrenzsituation auf höherer Liga-Ebene stellen. „Lio ist ein unglaublich physischer, dynamischer und athletischer Spieler. Darüber hinaus verfügt er über einen sehr guten Abschluss. Seine Einstellung und der Wille zeichnen ihn ebenfalls aus“, hatte ihn Naurods Coach Manfred Klug einmal charakterisiert. Beim SC TB Rambach hatte es begonnen, danach durchlief Lio Erhard seit der D-Jugend alle Altersklassen in Naurod, um auf Anhieb im Aktivenbereich einzuschlagen.

Sahnesaison 2024/25 mit 31 Toren

Bereits 2022/23 gelangen ihm als A-Jugendlicher in der FCN-Ersten fünf Tore und fünf Vorlagen, 2023/24 waren es acht Tore und elf Assists, in der Sahne-Saison 2024/25 wurden es 31 Treffer und 21 Vorlagen. In der abgelaufenen Spielzeit 2025/26 folgten 21 Tore und 12 Beteiligungen in lediglich 17 Spielen. Ganz klar - Lio Erhard hat konstant Qualitäten unter Beweis gestellt. Und empfindet es nach den langen Jahren in Naurod als „den richtigen Zeitpunkt“ für den nächsten Schritt. Von seinem Stammverein nehme er eine absolut „gute Zeit“ mit nach Ginsheim. Parallel absolviert der 21-Jährige, der bereits Ende 2024 offen über Ambitionen in höhere Klassen gesprochen hatte, eine Ausbildung als Physiotherapeuten.