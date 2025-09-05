Torjäger, Taktgeber – und bald Trainer?

Er wechselte vor gut einem Jahr vom Bezirksligisten SV Tawern zur benachbarten Spielgemeinschaft nach Kanzem, Wawern und Ayl. Mit Carsten Vogel kam seitdem noch mehr Schwung und Torgefahr ins Offensivspiel der Kicker aus dem Saartal. Bereits in seiner ersten Saison stellte Vogel mit 33 Treffern und acht Vorlagen sein großes Potenzial unter Beweis. In der noch jungen Saison in der Kreisliga A7 hat der 31-jährige Ausnahmestürmer auch schon viermal für den Aufsteiger getroffen.

„Die Mannschaft hat sich schon ein Jahr vorher, als ich noch in Tawern spielte, super weiterentwickelt. Mit mir kam ein bisschen Erfahrung und Offensivqualität hinzu. Es freut mich, dass ich der SG bereits in meinem ersten Jahr helfen konnte, die Ziele zu erreichen“, sagt der Kapitän. Weil er aufgrund Schichtarbeit, dadurch mangelnder Trainingspräsenz und der großen Konkurrenz in Tawern nicht immer ausreichend Spielzeit bekam, entschied sich der gebürtige Saarburger und in Wellen lebende Angreifer dazu, zu wechseln. „Mein größtes Argument war aber, dass ich unbedingt mit meinem jüngeren Bruder Tim zusammen spielen wollte.“

Von seinem Heimatverein TuS TKDZ Wellen aus durchlief Vogel alle Alterskategorien bei der JSG Obermosel, spielte in der B-Jugend auch mal ein Jahr in der Bezirksliga. Nach dem nahtlosen Übergang in den Seniorenbereich blieb er zunächst bei der SG Obermosel. Anfang 2017 zog es ihn zum SV Tawern, der damals noch in der B-Klasse kickte.