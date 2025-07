Torjäger Sontheim zurück an Bord: Miesbach testet gegen Bad Heilbrunn

Mit dem Stand der Vorbereitung ist man im Lager des SV Miesbach bislang hochzufrieden. Nach dem 3:0 zum Auftakt gegen den FC Deisenhofen II trennten sich die Kreisstädter zuletzt 2:2 vom FC Penzberg (wir berichteten). „Es war ein sehr intensives Spiel gegen einen guten Gegner. Wir haben gut dagegengehalten und zwei Mal ausgeglichen“, blickt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald zurück. „Am Ende war es ein gerechtes Remis.“

Am heutigen Freitag wartet bereits das nächste Vorbereitungsspiel auf die Kreisstädter. Um 19 Uhr empfängt der SV Miesbach den SV Bad Heilbrunn am heimischen Windfeld. Die Heilbrunner landeten in der Süd-Bezirksliga in der vergangenen Saison auf Platz sieben und dürften in etwa die Spielstärke von Penzberg mitbringen. „Das ist eine eingespielte und erfahrene Mannschaft. Genau die Gegner, die wir aktuell brauchen“, sagt Grünwald.