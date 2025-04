Torjäger Simon Engelmann wechselt nochmal die Regionalliga

Am Saisonende verliert die Regionalliga West einen ihrer größten Spieler der Geschichte: Simon Engelmann verlässt den SV Rödinghausen und wechselt in die Regionalliga Nord zum SV Meppen, bei dem er seine beeindruckende Karriere ausklingen lassen wird. Mit seinen 179 Toren in 351 Partien ist er der mit Abstand beste Stürmer der West-Gruppe.