Torjäger schießt 39 Tore in einer Saison – und bricht Rekord

Matthias Fichtner vom SC Wörnsmühl hat in der Saison 2025/26 insgesamt 39 Tore geschossen. Beim letzten Spiel traf er allein sieben Mal.
Neue Saison, neuer Rekord: Matthias Fichtner vom SC Wörnsmühl hat in der Saison 2025/26 insgesamt 39 Tore geschossen – und ist damit der neue Top-Torjäger im Landkreis Miesbach. Nachdem Johannes Noderer vom TSV Hartpenning in der Vorsaison 37 Mal getroffen hatte, stellt Fichtner einen neuen Höchstwert auf.
„39 Tore, das ist schon cool“, freut sich der 28-Jährige. Für diesen Erfolg bekam er die Torjägerkanone der Heimatzeitung sowie fünf Kästen Bier von der König Ludwig Brauerei. Gebietsverkaufsleiter Johann Marx war von diesem neuen Rekord ebenfalls beeindruckt. Am Ende sei das Ergebnis aber eine Mannschaftsleistung, betont der Torjäger.
75 Tore schoss das Team in der abgelaufenen Saison der A-Klasse 4. Mehr als die Hälfte erzielte Fichtner. „Die Saison ist schon gut gestartet“, erinnert sich der Stürmer. Beim 5:2 gegen Miesbach schoss er alle fünf Wörnsmühler Tore. „Das war definitiv eine meiner besten Saisons.“ Vielleicht hätte Fichtner die 40er-Marke noch knacken können, wäre er nicht für zwei Spiele wegen einer roten Karte gesperrt gewesen.
Die Torschützenliste hat Fichtner immer wieder verfolgt. Dass ihm Andreas Eder vom TSV Otterfing auf den Fersen war, entging dem Torschützenkönig nicht. Deshalb gab er am letzten Spieltag gegen die SG Tegernseer Tal noch mal alles. „Da wollten wir noch mal richtig Vollgas geben.“ Mit Erfolg: Sieben Tore des 11:0-Erfolgs gingen an Fichtner. Das Ziel, Torschützenkönig zu werden, habe er aber nie wirklich verfolgt. „Man schießt einfach drauf los. Und diese Saison war fast jeder Schuss drin. Glück gehört auch dazu.“
Dass Fichtner so viele Tore schießen würde, war zu seinen Anfängen nicht absehbar: Von der C- bis zur A-Jugend stand der Wörnsmühler bei der SpVgg Unterhaching im Tor. Nach einem Zwischenstopp in Deisenhofen kehrte er zur Saison 2018/19 zum SC zurück. „Ich habe schon fast alles gespielt.“ Erst seit knapp vier Jahren ist er als Stürmer gesetzt.
Nächste Saison will Fichtner mit seinem Team wieder oben mitspielen – am liebsten um den Aufstieg. Vorher genießen sie aber die Sommerpause mit den fünf Tragln Bier von König Ludwig.
sf