Torjäger schießt 39 Tore in einer Saison – und bricht Rekord Sieben Treffer beim letzten Spiel von Stefanie Fischhaber · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Belohnung für 39 Tore: Als bester Torjäger im Landkreis erhielt Matthias Fichtner (M.) die Torjägerkanone von Sportredakteurin Stefanie Fischhaber. Johann Marx, Gebietsverkaufsleiter der König-Ludwig-Brauerei, steuerte fünf Kästen Bier bei. – Foto: THOMAS PLETTENBERG

Matthias Fichtner vom SC Wörnsmühl hat in der Saison 2025/26 insgesamt 39 Tore geschossen. Beim letzten Spiel traf er allein sieben Mal.

Neue Saison, neuer Rekord: Matthias Fichtner vom SC Wörnsmühl hat in der Saison 2025/26 insgesamt 39 Tore geschossen – und ist damit der neue Top-Torjäger im Landkreis Miesbach. Nachdem Johannes Noderer vom TSV Hartpenning in der Vorsaison 37 Mal getroffen hatte, stellt Fichtner einen neuen Höchstwert auf. „39 Tore, das ist schon cool“, freut sich der 28-Jährige. Für diesen Erfolg bekam er die Torjägerkanone der Heimatzeitung sowie fünf Kästen Bier von der König Ludwig Brauerei. Gebietsverkaufsleiter Johann Marx war von diesem neuen Rekord ebenfalls beeindruckt. Am Ende sei das Ergebnis aber eine Mannschaftsleistung, betont der Torjäger.

75 Tore schoss das Team in der abgelaufenen Saison der A-Klasse 4. Mehr als die Hälfte erzielte Fichtner. „Die Saison ist schon gut gestartet“, erinnert sich der Stürmer. Beim 5:2 gegen Miesbach schoss er alle fünf Wörnsmühler Tore. „Das war definitiv eine meiner besten Saisons.“ Vielleicht hätte Fichtner die 40er-Marke noch knacken können, wäre er nicht für zwei Spiele wegen einer roten Karte gesperrt gewesen. Die Torschützenliste hat Fichtner immer wieder verfolgt. Dass ihm Andreas Eder vom TSV Otterfing auf den Fersen war, entging dem Torschützenkönig nicht. Deshalb gab er am letzten Spieltag gegen die SG Tegernseer Tal noch mal alles. „Da wollten wir noch mal richtig Vollgas geben.“ Mit Erfolg: Sieben Tore des 11:0-Erfolgs gingen an Fichtner. Das Ziel, Torschützenkönig zu werden, habe er aber nie wirklich verfolgt. „Man schießt einfach drauf los. Und diese Saison war fast jeder Schuss drin. Glück gehört auch dazu.“