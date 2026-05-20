Torjäger Saponaro gefordert – Aschheim will die Landesligapremiere

Torschütze zum 3:1 Antonio Saponaro (Aschheim, 9) jubelt, tanzt nach seinem Tor, Jubel, Torjubel, Torerfolg, celebrate the goal, goal, celebration, Jubel ueber das Tor, optimistisch, Action, Aktion – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Der FC Aschheim spielt am Mittwoch gegen den TSV Eintracht Karlsfeld um den erstmaligen Aufstieg in die Landesliga. Ligatorschützenkönig Antonio Saponaro steht mit 23 Treffern bereit.

„Wir werden uns alle voll auf die Relegation konzentrieren“, sagte der Klubvorsitzende Matthias Trägner. Er muss ganz nebenbei die Mammutaufgabe bewältigen, in finanziell anspruchsvollen Zeiten auch die „strategische Ausrichtung“ jenes Kaders anzupassen, der vermutlich ein ganz anderer sein wird als der, in dem die handelnden Akteure gerade vom ersten Aufstieg in die Landesliga träumen.

So uneinig die Stimmen im Verein in den vergangenen Tagen auch klangen, wie unklar die Klasse eines womöglich bald eine Etage höher startenden Kaders auch sein mag: Schon unmittelbar nach der 0:3-Niederlage gegen den TSV Zorneding am letzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost versuchten sie beim FC Aschheim , vereint auf die Herausforderungen der nahen Zukunft zu schauen.

Alle müssen sich zusammenreißen

In der Relegation warten inklusive des anstehenden Heimspiels gegen den TSV Eintracht Karlsfeld (Mittwoch, 18.30 Uhr) im besten Falle vier Partien auf die Aschheimer. „Wir haben jetzt ein Jahr auf diesen Moment hingearbeitet, und ich bin sicher, dass sich alle zusammenreißen werden“, sagte der Sportliche Leiter Denis Hartmann.

Die Spieler hätten am Samstag noch zusammengesessen und sich „auf die Relegation eingeschworen“. Anders als noch gegen Zorneding steht laut Hartmann bis auf wenige Ausnahmen der komplette Kader zur Verfügung – auch die Ex-Profis Diego Contento und Mehmet Ekici sowie Liga-Torschützenkönig Antonio Saponaro (23 Treffer) sollen auflaufen.

Psychologisch leicht im Vorteil

Landesligist Karlsfeld eröffnete sich im Fernduell mit dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen (2:2 in Freilassing) erst auf der Zielgeraden die Chance, die Klasse über Umwege zu halten. „Die zweite Halbzeit muss unsere Benchmark sein, die brauchen wir auch in der Relegation“, sagte Trainer Florian Beutlhauser nach dem 4:3 gegen den TSV Kastl.

Der psychologische Vorteil dürfte bei den Gästen liegen: Während die in dieser Spielzeit so erfolgsverwöhnten Aschheimer seit Mitte April auf einen Sieg warten, reisen die Karlsfelder in der Gewissheit an, am Ende einer schwierigen Runde mit vereinten Kräften den direkten Abstieg verhindert zu haben.