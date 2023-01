Robin Semrau wechselt zum BCV Glesch-Paffendorf in die Mittelrheinliga. – Foto: Nick Förster

Torjäger Robin Semrau ist zurück in Glesch Mittelrheinliga: Nach einem halben Jahr beim Horremer SV kehrt der 21-Jährige zum BCV Glesch-Paffendorf zurück.

Robin Semrau war in der vergangenen Saison auf dem Sprung - unzwar in die Mittelrheinliga-Mannschaft des BC Viktoria Glesch-Paffendorf. Semrau wechselte in der A-Jugend zum BCV, machte dort unter anderem mit einem Fünferpack auf sich aufmerksam und war dann zunächst für die zweite Herrenmannschaft in der Kreisliga A eingeplant.

Torschützenkönig in der A-Liga Dort zeigte er recht schnell, über was für ein großes Potenzial er verfügt. In seiner ersten kompletten Saison im Herrenbereich schnappte sich Semrau mit 27 Treffern in 22 Spielen die Torjägerkrone. Auch in der Mittelrheinliga sammelte er schon erste Einsätze und veredelte das mit seinem Premieren-Tor. Das blieb auch der Konkurrenz in der A-Liga Rhein-Erft nicht verblieben - Semrau verabschiedete sich im Sommer zum Horremer SV, der mit durchaus klaren Aufstiegsambitionen in die Spielzeit gestartet war. Mit seinen sechs Toren in der Hinrunde hatte der 21-Jährige seinen Anteil am zweiten Tabellenplatz des HSV. Nun kehrt aber in seine alte Heimat zurück, um den Sprung in die Mittelrheinliga dieses Mal komplett zu schaffen. >>> Das ist Robin Semrau