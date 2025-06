Torjäger Robin-Alexander Pude wechselt zum TuS Efringen-Kirchen

Der TuS Efringen-Kirchen hat die Verpflichtung von Robin-Alexander Pude bekannt gegeben. Der 26-jährige Angreifer wechselt vom bisherigen Kreisliga-A-Konkurrenten FV Tumringen ins Hölzele und verstärkt dort die Offensive der ersten Mannschaft. "Durch seine beeindruckende Torquote und Vielseitigkeit freut sich der TuS über diesen Transfer", heißt es seitens des Vereins. "Hervorzuheben ist seine Leistung in der Saison 2024/25 der Kreisliga A West, in der er in 23 Spielen 23 Tore erzielte und sieben Assists beisteuerte." In der Vorsaison war Pude mit 38 Toren und acht Vorlagen aus 22 Spielen bereits erfolgreichster Tumringer Torschütze und maßgeblich an der Kreisliga-B-Vizemeisterschaft sowie dem Aufstieg über die Relegation beteiligt gewesen.

„Mit Robin-Alexander Pude gewinnen wir einen äußerst torgefährlichen Spieler", sagt Stefan Hilpüsch, der sportliche Leiter des TuS Efringen-Kirchen. „Seine Erfahrung und seine Fähigkeit, Spiele zu entscheiden, werden uns in der kommenden Saison weiterhelfen.“ Pude ist bisher der vier Neuzugang des Kreisligisten. Zuvor hatte der TuS die Verpflichtungen von Philip Kopf (VfR Bad Bellingen), Joshua Nann (SF Schliengen II) und Eliaz Schmidt (TuS Efringen-Kirchen II) vermeldet.