Torjäger-Prognose: Ergün Yildiz tippt den Rückrundenstart der MRL

FuPa Mittelrhein präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Mittelrheinliga.

Seit dieser Saison spielt Ergün Yildiz wieder für den FC Pesch, für den er bereits zwischen 2019 und 2021 auflief. Der erfahrene Torjäger absolvierte unter anderem für den Bonner SC, den FC Hürth und den FV Bonn-Endenich 118 Partien in der Mittelrheinliga, hinzu kommen 14 Einsätze in der Regionalliga für Alemannia Aachen. In der Rückrunde kämpft der gebürtige Kölner mit dem FC Pesch um den Klassenerhalt.

SpVg Porz - FC Wegberg-Beeck Beeck wird sich am Ende knapp durchsetzen – vor allem dank ihres Power-Duos vorne mit Brasnic und Kleefisch, die das Spiel entscheiden werden. ⚽ mein Tipp: 1:2

1. FC Düren - Sportfreunde Düren Dürener Derby Part 2: Das wird ein hitziges Spiel für beide Teams, deshalb tippe ich auf ein Remis. ⚽ mein Tipp: 3:3

FC Teutonia Weiden - SV Bergisch Gladbach 09

Bergisch Gladbach wird da weitermachen, wo sie vor der Pause aufgehört haben. Kizil wird seine zwei Scorer machen und das Spiel entscheiden.

⚽ mein Tipp: 0:2

Siegburger SV 04 - SpVg Frechen 20

Das wird ein interessantes Spiel zwischen Frechen und Siegburg – für beide Seiten eine schwere Aufgabe.

⚽ mein Tipp: 2:2

SSV Bornheim - SSV Merten

Ein schweres Spiel für Merten in Bornheim, aber am Ende wird sich die Qualität von Merten durchsetzen.

⚽ mein Tipp: 1:3

TuS Blau-Weiß Königsdorf - FC Hennef 05

Für Hennef wird es ein enges Spiel. In dieser Liga ist alles möglich, deshalb wird es am Ende knapp.

⚽ mein Tipp: 1:1

SV Eintracht Hohkeppel - VfL Vichttal

Ein hitziges Spiel zwischen zwei Teams, die beide oben stehen und die drei Punkte mitnehmen wollen. Am Ende wird es sehr eng, aber Hohkeppel wird die drei Punkte nicht abgeben.

⚽ mein Tipp: 3:2

SC Fortuna Köln II - FC Pesch

Jeder weiß, dass wir sehr viel gutzumachen haben – und damit wollen wir am Sonntag anfangen. In dieser Liga ist alles möglich, aber wir wollen ganz klar als Sieger vom Platz gehen und die drei Punkte mitnehmen. Beide Tore wird Georg Shkri machen.

⚽ mein Tipp: 0:2