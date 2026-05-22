Torjäger Pascal Bäker beendet mit 30 Jahren seine Karriere

Pasca Bäker hört auf. – Foto: Maurice Herzog

Der VfL Lohbrügge muss künftig ohne seinen langjährigen Torjäger planen. Pascal Bäker beendet bereits mit 30 Jahren seine aktive Laufbahn. Das hatte Trainer Elvis Nikolic im FuPa-Zweiteiler verraten. Für Lohbrügge ist es ein herber Verlust, denn Bäker gehörte über Jahre zu den zuverlässigsten Offensivspielern des Vereins und der Landesliga Hansa.

Bäker hatte den Abschied nicht kurzfristig entschieden. Vielmehr beschäftigte ihn die Frage bereits seit längerer Zeit. „Da ich seit etwa zwei Jahren starke Probleme am linken Knie habe, war ich schon länger am überlegen, ob und vor allem wann ich aufhöre“, sagte der Torjäger bei ClubCorner.

Nikolic erklärte im Gespräch, dass Bäker seine Karriere beende, weil inzwischen andere Prioritäten eine größere Rolle spielten. Hinzu kommt die körperliche Belastung. Der Angreifer selbst sprach bei ClubCorner offen über die Gründe für seinen Entschluss.

Wichtig sei ihm gewesen, den Zeitpunkt selbst zu bestimmen und nicht erst dann aufzuhören, wenn das eigene Niveau nicht mehr erreichbar ist. „Mir war immer wichtig so aufzuhören, dass ich noch mein Leistungsniveau, was ich selbst am Anfang einer Saison erwarte, halten und erreichen kann. Und ich denke, dass das mit jeder weiteren Saison schwieriger geworden wäre“, erklärte Bäker weiter. In den vergangenen Monaten reifte die Entscheidung, nach 24 Jahren aufzuhören.

Aufstiegstorjäger und prägende Figur

Bäkers Name ist eng mit dem VfL Lohbrügge verbunden. Besonders in Erinnerung bleibt die Saison 2019/20, in der er den Klub mit 26 Toren in die Oberliga Hamburg schoss. Diese Ausbeute steht sinnbildlich für einen Spieler, der über Jahre geliefert hat: robust, torgefährlich, verlässlich.

Auch danach blieb Bäker ein wichtiger Faktor. Er spielte für Lohbrügge, war zwischenzeitlich auch beim SV Curslack-Neuengamme aktiv und kehrte wieder zurück. Gerade in der Landesliga gehörte er regelmäßig zu den Angreifern, die Spiele entscheiden konnten. Für Lohbrügge bedeutet sein Abschied daher mehr als den Verlust eines Stürmers. Es geht um Erfahrung, Identifikation und Tore, die nicht leicht zu ersetzen sind.

Lohbrügge verliert Verlässlichkeit im Angriff

In einer Liga, in der konstante Torjäger selten sind, war Bäker für den VfL über Jahre ein verlässlicher Fixpunkt. Seine Präsenz im Strafraum, seine Abschlussqualität und seine Fähigkeit, auch enge Spiele mit einem Moment zu verändern, machten ihn wertvoll.

Dass er nun schon mit 30 Jahren aufhört, zeigt zugleich, wie stark die körperlichen Probleme und die persönlichen Prioritäten in die Entscheidung hineingewirkt haben. Bäker beendet seine Laufbahn nicht, weil er sportlich keine Rolle mehr spielen könnte, sondern weil er den Zeitpunkt bewusst selbst wählt.

Für den VfL Lohbrügge bleibt damit die Aufgabe, eine große Lücke zu schließen. Für Pascal Bäker endet eine lange Fußballzeit nach 24 Jahren - mit dem Ruf eines Torjägers, der den Verein geprägt und in wichtigen Momenten geliefert hat.

Am Freitagabend bestreitet er im Auswärtsspiel beim HSV Barmbek-Uhlenhorst sein letztes Spiel.

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