Torjäger Mickels wird ein Sportfreund: „Bin voller Tatendrang“

Die Sportfreunde Uevekoven rüsten sich für die Zukunft: Mit Joy-Slayd Mickels präsentiert der aktuelle Tabellenführer der Bezirksliga 4 einen echten Hochkaräter für die kommende Saison. Der 31-jährige Offensivspieler kommt vom Ligakonkurrenten Ay-Yildizspor Hückelhoven, wo er in den letzten vier Jahren in 71 Spielen starke 67 Tore erzielte.

"Mit Slayd bekommen wir in der Offensive die ‚1A‘-Lösung, da er dort auf allen Positionen spielen kann“, heißt es in der Mitteilung des Verein. Mickels wurde wie seine beiden Brüder in der Jugend von Borussia Mönchengladbach ausgebildet, war in der Regionalliga für den FC Wegberg-Beeck, Alemannia Aachen, Borussia Mönchengladbach II und SV Rödinghausen aktiv (53 Spiele, 13 Tore) und stand auch bei Vereinen im Ausland unter Vertrag.

Mickels: "Zeit für eine neue Herausforderung"