Torjäger Meyer bleibt dem LSK treu

Für diese herausragende Anzahl benötigte der Angreifer gerade einmal 21 Landesliga-Partien. Dabei verbuchte der für den LSK auch schon in der Regionalliga auflaufende Meyer einen Vierer- und drei Dreierpacks. Dementsprechend intensiv bemühte sich der Verein um seinen Verbleib und schaffte in den vergangenen Tagen Klarheit. „Malte ist ein Stürmertyp, den man nicht mehr so oft findet. Ein klassischer Neuner, bei dem es einfach brandgefährlich wird, wenn er sich mit dem Ball in Richtung Tor aufdrehen kann – dann ist die Messe für den Gegner meist gelesen", so Tarek Gibbah, der zur kommenden Saison als Cheftrainer übernehmen wird, in der Vereinsmitteilung.

Meyer selbst, der in der Saison 2022/23 in der Regionalliga West beim SV Rödinghausen nicht unerfolgreich unterwegs war, betonte: „Ich freue mich sehr, auch in der kommenden Saison die Farben des LSK zu tragen. In Lüneburg fühle ich mich extrem wohl. Hier habe ich das Umfeld, um bestmöglich zu funktionieren. Zu diesem Umfeld gehört auch meine fußballerische Wahlheimat, der LSK."