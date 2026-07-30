Torjäger Marc Perchner kehrt zum VfR Fehlheim zurück

Geht es nach Daniel Montag, dann haben sich all die Mühen aber ohne Frage gelohnt: "Mit Marc kommt ein Spieler zurück, der die Mannschaft, den Trainer und das Umfeld kennt. Er ist ein Stürmer, der einfach ideal in unser System passt. Und er bringt noch einmal eine andere Komponente in der Interpretation des Angriffsspiels mit, die wir eigentlich schon verloren hatten. Durch seine Rückkehr werden wir deutlich variabler, da wir für viele Situationen jetzt einfach den passenden Stürmer auf die Platte bringen können."

Auch VfR-Coach Lindner ist happy. Wenngleich er einräumt: "Ich wusste, dass Marc in Hummetroth nicht unbedingt glücklich war, dass er aber zu uns zurückkehrt, hat mich dann doch ein wenig positiv überrascht." Laut Lindner hat Perchner bereits am Montagabend wieder mit den alten und neuen Teamkameraden trainiert. "Und er zählt natürlich zum Saisonauftakt am Freitag bei der Spvgg. Neu-Isenburg zum Kader", so Lindner.