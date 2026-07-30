Torjäger Marc Perchner kehrt zum VfR Fehlheim zurück

Fehlheim. Um 14.15 Uhr vermeldete Daniel Montag am Mittwoch Vollzug. "Es ist fix! Alle nötigen Unterlagen sind beim Hessischen Fußball-Verband in Frankfurt", teilte der Sportliche Leiter des Fußball-Verbandsligisten VfR Fehlheim mit. Damit steht fest: Marc Perchner wird auch 2026/27 für die „Rasenspieler“ auf Torejagd gehen. Nachdem der Mittelstürmer den VfR in der Vorsaison mit 51 Toren in die Verbandsliga geschossen hatte, hatte er sich eigentlich dem SV Hummetroth angeschlossen, um in der Hessenliga den nächsten Schritt zu gehen.
In der vergangenen Woche äußerte Perchner dann aber den Wunsch, Hummetroth wieder verlassen und zu seinem alten Club zurückkehren zu dürfen. "In einem respektvollen Austausch auf Augenhöhe sind wir diesem Wunsch selbstverständlich entgegengekommen. Das Trainerteam ist überzeugt, dass ein Spieler nur Leistung zeigen kann, wenn er zufrieden mit der aktuellen Situation ist", gab der SVH den Abschied in den sozialen Medien bekannt – verbunden mit den besten Wünschen für Perchners sportliche Zukunft.
Im Anschluss begann für Montag und VfR-Trainer Sebastian Lindner, die die Kaderplanung eigentlich schon abgeschlossen hatten, noch einmal der übliche Transferaufwand. Der Vertrag im Odenwald musste aufgelöst, ein neuer Kontrakt in Fehlheim unterschrieben werden. Zu guter Letzt musste die Spielgenehmigung beim HFV beantragt werden.
Geht es nach Daniel Montag, dann haben sich all die Mühen aber ohne Frage gelohnt: "Mit Marc kommt ein Spieler zurück, der die Mannschaft, den Trainer und das Umfeld kennt. Er ist ein Stürmer, der einfach ideal in unser System passt. Und er bringt noch einmal eine andere Komponente in der Interpretation des Angriffsspiels mit, die wir eigentlich schon verloren hatten. Durch seine Rückkehr werden wir deutlich variabler, da wir für viele Situationen jetzt einfach den passenden Stürmer auf die Platte bringen können."
Auch VfR-Coach Lindner ist happy. Wenngleich er einräumt: "Ich wusste, dass Marc in Hummetroth nicht unbedingt glücklich war, dass er aber zu uns zurückkehrt, hat mich dann doch ein wenig positiv überrascht." Laut Lindner hat Perchner bereits am Montagabend wieder mit den alten und neuen Teamkameraden trainiert. "Und er zählt natürlich zum Saisonauftakt am Freitag bei der Spvgg. Neu-Isenburg zum Kader", so Lindner.