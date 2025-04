Torjäger Leon Amrath macht auch Kinder mobil

Talentförderung von Kindern

Beruflich beschäftigt er sich auch mit Sport. Genauer gesagt mit der Bewegungs-, Sport- und Talentförderung von Kindern. Er ist Projektleiter von „Neuss macht mobil“. Seit 2019 gibt es das Projekt vom Stadtsportverband in Neuss, übernommen wurde das Konzept aus Düsseldorf, wo es bereits 2002 startete. Leon Amrath ist in Neuss von Anfang an dabei: Zunächst als Übungsleiter neben seinem Sportmanagement-Studium, seit dreieinhalb Jahren als Projektleiter. Aber worum geht es bei „Neuss macht mobil“ eigentlich? „Wir wollen die motorischen Fähigkeiten der Kinder erfassen und ihnen passende Fördermaßnahmen anbieten“, erklärt Leon Amrath. Dementsprechend ist der Motorik-Check ein wichtiger Bestandteil der Arbeit. Alle zweiten und fünften Klassen werden einmal im Jahr besucht, die Kinder durchlaufen dann einen sportmotorischen Test. Dazu gehören zum Beispiel ein Zehn-Meter-Sprint, ein Hindernislauf, Medizinball-Stoßen, Stand-Weitsprung und auch Situps. Zudem wird abgefragt, ob die Kinder schwimmen können und in einem Sportverein sind.