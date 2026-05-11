Torjäger Krasniqi über Titel, Abschied, Spott und Zukunft

Nach dem Titelgewinn sprach Krasniqi mit dem Instagram-Kanal AWE Fussi über seine Saison, den möglichen Torrekord und die Zukunft. Auf seine persönliche Leistung angesprochen, rückte er zunächst bewusst die Mannschaft in den Vordergrund.

Am letzten Spieltag gegen den TSV Buchholz 08 kann Krasniqi noch einen besonderen Rekord angreifen. Martin Harnik, der frühere Bundesliga-Profi und aktuelle Spieler der TuS Dassendorf, erzielte in der Saison 2022/23 insgesamt 46 Tore in der Oberliga Hamburg. Krasniqi fehlen damit zwei Treffer, um gleichzuziehen, und drei, um den Rekord allein zu übernehmen.

„Bei mir überwiegt tatsächlich einfach die Meisterschaft, dass wir es mit den Jungs einfach hinbekommen haben. Es ist wirklich nicht einfach gewesen für uns die ganze Saison über. Wir haben mit vielen Rückschlägen gekämpft“, sagte Krasniqi. Seine eigene Bilanz wolle er deshalb nicht isoliert betrachten: „Ich kann das so individuell gar nicht betrachten, weil ich immer gesagt habe, wenn ich meine Leistung bringe und versuche voranzugehen, dass ich schon einen großen Teil beeinflussen kann.“

Genau das ist ihm gelungen. 44 Tore und 20 Vorlagen bedeuten direkte Beteiligung an 64 Treffern. Trotzdem betonte Krasniqi, dass diese Zahlen nur im Zusammenhang mit der Mannschaft zu erklären seien: „Das ist mir ganz gut gelungen, einfach auf mich selber zu gucken, aber auch dann irgendwo mit der Mannschaft alles zu geben auf dem Platz. Das ist am Ende das Resultat. Hätte ich mir vor der Saison auch nicht ausmalen können. Aber das steht einfach für alle Jungs. Die haben mir auch geholfen dabei.“

Eine Offensive der Superlative - und eine stabile Defensive

Der ETSV hat in dieser Saison nicht nur individuell, sondern auch als Mannschaft Maßstäbe gesetzt. Mehr als 120 Tore, die beste Offensive der Liga und zugleich die beste Defensive: Sportlich war das Team von Jan-Philipp Rose über weite Strecken kaum zu bremsen. Krasniqi verwies dabei auf Ziele, die sich die Mannschaft vor der Saison gesetzt hatte.

Gleichzeitig blieb bei allem Erfolg ein Makel: Im Pokal schied der ETSV aus, die Regionalliga bleibt trotz Meisterschaft unerreichbar. Krasniqi sagte dazu: „Leider sind wir im Pokal raus, drücken aber den Mannschaften beide die Daumen.“ Gemeint sind die Hamburger Pokalfinalisten, die nun um den Einzug in den DFB-Pokal spielen: HEBC Hamburg und SC Vorwärts/Wacker.

„Deswegen bricht mir auch irgendwo das Herz“

Besonders emotional wurde Krasniqi, als es um den Zusammenhalt der Mannschaft ging. Denn diese ETSV-Gruppe wird es in dieser Form künftig nicht mehr geben. Der Verein stellt sich im Sommer neu auf, viele Leistungsträger werden gehen, auch das erfolgreiche Trainerteam um Rose wird nicht weitermachen.

„Der Schlüssel zum Erfolg ist einfach das Zusammensein. Deswegen bricht mir auch irgendwo das Herz, dass die Mannschaft so auseinander geht, weil ich so etwas noch nie erlebt habe“, sagte Krasniqi. Er verteidigte dabei auch die Art, wie diese Mannschaft aufgebaut wurde, gegen Kritik von außen: „Ist mir auch egal, was alle Mannschaften in Hamburg sagen. Irgendwelche Trainer oder Sportdirektoren oder was auch immer, die alle irgendwo auch schlecht über uns geredet haben. Sollte eine Truppe hin oder her, jeder kauft sich den Laden zusammen und am Ende kommt nichts dabei rum.“

Für Krasniqi war entscheidend, dass beim ETSV nicht nur Qualität, sondern auch Charakter zusammenkam: „Wir standen einfach als Familie zusammen, haben wirklich vom ersten Tag alles investiert, haben natürlich brutale Qualität, aber die Charaktere passen einfach zueinander.“ Umso bitterer sei es, dass der Meister nicht aufsteigen könne: „Deswegen umso mehr schade, dass wir nicht aufsteigen können. Ich glaube, dass wir es geschafft hätten, aber hätte, hätte Fahrradkette. Ich bin froh, dass wir Meister sind, dass wir wenigstens ein Ziel erreicht haben.“

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Harnik-Rekord im Blick - aber nicht um jeden Preis