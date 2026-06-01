Torjäger kommt: SC 03 Weimar rüstet auf

Der 22-Jährige wurde beim JFC Nesse-Apfelstädt ausgebildet und sammelte seit 2022 beim SV Fortuna Ingersleben in der Kreisoberliga Erfurt-Sömmerda Spielpraxis. Der offensiv flexibel einsetzbare Spieler überzeugte dort insbesondere durch seine Torgefahr. In den vergangenen beiden Spielzeiten erzielte Margraf in 43 Ligaspielen 37 Treffer und bereitete weitere 29 Tore vor. Auch in der laufenden Saison zählt er mit seinen Leistungen zu den prägenden Akteuren der Liga und führt aktuell die Scorerwertung an. „Paul stand bei mehreren Vereinen auf dem Zettel. Umso mehr freut es uns, dass er sich für den SC 1903 Weimar entschieden hat. Nach zahlreichen Beobachtungen sind wir überzeugt, dass er mit seinen Qualitäten eine Bereicherung für unsere Mannschaft sein kann“, erklärt der sportliche Leiter Danny Voigt. Mit Paul Margraf gewinnt der SC 1903 Weimar einen weiteren Offensivspieler für die kommende Spielzeit. Der Verein heißt ihn auf dem Lindenberg herzlich willkommen.