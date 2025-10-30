Torjäger Johannes Baumgartner befindet sich auf Abschiedstour

Mit 31 Jahren steht Johannes „Jojo“ Baumgartner eigentlich im besten Fußballalter. Angesichts seiner vergangenen beiden Bezirksliga-Jahre mit 31 Toren in 48 Spielen für die SG FC Wehr-Brennet möchte man nicht so recht glauben, dass der Stürmer nach dieser Saison seine Kickstiefel an den Nagel hängen wird. In der laufenden Runde verbuchte der Höchenschwander für den FC Wehr in bisher fünf Einsätzen einen Treffer.

Nachdem vor dieser Saison bereits zwei wichtige Offensivkräfte (Hanser, Öz) die Wehrer verlassen haben, bahnt sich für kommenden Sommer mit Baumgartner der nächste Verlust an. „Ja, meine Zeit scheint auf dem Fußballplatz langsam abzulaufen“, sagt der 31-Jährige. „Ich bin, sagen wir es mal salopp, auch ein Kind der großen Verletzungen.“ Immer wieder plagte er sich mit Muskelverletzungen herum oder das Knie zwickte wieder. „Es ist dann jedes Mal ein enormer Aufwand und richtig mühsam, wieder den Anschluss zu finden. Und bevor ich mich auf den Platz schleppe, höre ich auf. Obwohl der Gedanke daran schon richtig wehtut“, sagt Baumgartner.