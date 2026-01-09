Torjäger Guiddir wechselt von Hohkeppel zu Schalke 04

Der FC Schalke 04 hat auf dem Wintertransfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste von Alexander Guiddir gesichert. Der 19 Jahre alte Offensivspieler wechselt mit sofortiger Wirkung vom Mittelrheinligisten SV Eintracht Hohkeppel zur U23 der Königsblauen, die aktuell auf Tabellenplatz zwei der Regionalliga West steht – nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Fortuna Köln.

Guiddir hat sich in der Hinrunde eindrucksvoll in den Fokus gespielt. Der 1,88 Meter große, beidfüßige Angreifer erzielte für den Drittplatzierten der Mittelrheinliga in elf Einsätzen elf Tore. Besonders nachhaltig blieben seine Auftritte gegen direkte Konkurrenten in Erinnerung: Gegen TuS Blau-Weiß Königsdorf schnürte er einen Dreierpack, beim 4:1-Erfolg gegen Teutonia Weiden war er sogar für alle vier Treffer verantwortlich. Insgesamt kommt Guiddir in der laufenden Saison auf 16 Tore und drei Vorlagen in 13 Pflichtspielen.

"Wollen ihm in seiner Entwicklung weiterhelfen"

Diese Quote blieb auch in Gelsenkirchen nicht unbemerkt. U23-Cheftrainer Jakob Fimpel beschreibt seinen neuen Angreifer in einer Vereinsmitteilung so: „Alex ist ein junger Stürmer, der bei Hohkeppel in der Hinrunde zahlreiche Tore geschossen hat. Er ist sehr schnell und hat einen guten Zug zum Tor.“ Zugleich macht Fimpel deutlich, welche Perspektive der Verein mit dem Neuzugang verbindet: „Wir wollen ihm in seiner Entwicklung weiterhelfen und freuen uns, dass er sich für den S04 entschieden hat.“