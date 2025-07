Torjäger-Glücksgriff? SC St. Tönis holt Flügelspieler aus der 2. Liga

Wie St. Tönis verrät, hat sich Hegi in vier Trainingseinheiten und drei Testspielen für einen Wechsel in die Oberliga Niederrhein empfohlen. Am vergangenen Sonntag überzeugte er gar mit einem Dreierpack gegen den CSV Marathon Krefeld (6:2). Der ehemalige syrische Junioren-Nationalspieler durchlief bis zur U17 die Jugendabteilungen des SV Lürrip und von Borussia Mönchengladbach, im Anschluss folgte 2021 der Wechsel in die U18 von Venlo.

Verletzung bremst Hegi in Venlo aus