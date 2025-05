Torjäger geht in die Landesklasse: "Da geht es um den Spaß am Fußball"

Für den SV 09 Staßfurt ging Amon van Linthout sehr erfolgreich in Landes- und Verbandsliga auf Torejagd. Nun zieht es ihn in die Landesklasse. – Foto: Christian Bartaune

Mit nur 13 Punkten aus 30 Partien hat der Aufsteiger SV 09 Staßfurt in der laufenden Saison nicht unbedingt Verbandsliga-Qualität nachweisen können. Amon van Linthout dagegen schon. Mit 27 Scorerpunkten in 27 Spielen glänzte der Offensivspieler und zog gewiss das Interesse von so manchem Verein auf sich. Doch van Linthout wechselt im Sommer nicht etwa zu einem anderen Verbandsligisten oder einem ambitionierten Landesliga-Vertreter, sondern in die Landesklasse.

Der 22-Jährige wird in der neuen Saison für den SV Plötzkau, aktuell Tabellenfünfter in der Landesklasse 5, auf Torejagd gehen. "Ich finde die Vereinsphilosophie und die Strukturen, die sie in den letzten Jahren aufgebaut haben, sehr spannend", sagt van Linthout über seinen neuen Club. "Sie wollen nachhaltig etwas mit Jugendarbeit aufbauen. Da muss man den Hut vor ziehen." Zum Spielerprofil: >> Amon van Linthout

Insgesamt habe es "nicht den einen, sondern viele kleine Gründe" für seine Entscheidung gegeben. "Das Trainerteam hat großes Interesse gezeigt und auf der menschlichen Ebene hat es einfach gepasst", erklärt der Angreifer. Ein weiterer Punkt sei die schon angesprochene Philosophie: "Ich finde diese Idee großartig, nachhaltig eine erste Männermannschaft zu formen, ohne dass viele Spieler ein Riesengehalt bekommen oder nur wegen des Geldes dorthin fahren", so van Linthout. Diese Entwicklung störe den Torjäger, der in 97 Herren-Einsätzen für Staßfurt bei 78 Toren und 44 Vorlagen steht. "Ich glaube, im Amateurfußball geht es immer mehr in die Richtung, dass viel Geld bekommen möchten", sagt van Linthout. "Ich bin der Meinung, das ist der falsche Weg und das ist ein falsches Zeichen an die Jugend." In Plötzkau gehe es nicht ums Geld. "Man schaut nicht darauf: Bekomme ich einen Euro mehr, weil ich gewonnen habe?", erklärt van Linthout: "Da geht es um den Spaß am Fußball."