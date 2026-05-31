Torjäger geht, Führungsspieler kommt: SV Meppen stellt die Weichen Julian Ulbricht wechselt nach Mannheim – Kasra Ghawilu verstärkt den Aufsteiger zur neuen Saison von red · Heute, 14:08 Uhr · 0 Leser

Der SV Meppen hat binnen weniger Stunden zwei richtungsweisende Personalentscheidungen bekanntgegeben. Während Torjäger Julian Ulbricht den Verein verlässt und sich dem SV Waldhof Mannheim anschließt, präsentieren die Emsländer mit Kasra Ghawilu bereits einen offensiven Neuzugang für die kommende Drittligasaison.

Der Abschied von Ulbricht kommt für den SV Meppen nicht überraschend. Der Wechsel basiert auf einer bereits bei seiner Verpflichtung vereinbarten Vertragsklausel, von der Waldhof Mannheim nun Gebrauch macht. Über die weiteren Modalitäten des Transfers vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Für den SVM endet damit die Zusammenarbeit mit einem der prägenden Spieler der Aufstiegssaison. Erst im Sommer 2025 war der Angreifer vom FC St. Pauli II nach Meppen gewechselt. Dort entwickelte sich der gebürtige Hamburger sofort zum wichtigsten Offensivspieler der Mannschaft.

In 34 Pflichtspielen erzielte Ulbricht 27 Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor. Mit dieser Bilanz sicherte er sich die Torjägerkanone der Regionalliga Nord und hatte maßgeblichen Anteil am Meistertitel sowie dem Aufstieg in die 3. Liga. Sportlicher Leiter Olufemi Smith würdigte die Leistungen des Angreifers und verwies darauf, dass die Möglichkeit eines Wechsels bereits bei Vertragsabschluss einkalkuliert worden sei. Trotz des sportlichen Verlustes überwiegt beim Verein die Anerkennung für Ulbrichts Beitrag zur erfolgreichen Saison.