Torjäger geht, Führungsspieler kommt: SV Meppen stellt die Weichen

Der SV Meppen hat binnen weniger Stunden zwei richtungsweisende Personalentscheidungen bekanntgegeben. Während Torjäger Julian Ulbricht den Verein verlässt und sich dem SV Waldhof Mannheim anschließt, präsentieren die Emsländer mit Kasra Ghawilu bereits einen offensiven Neuzugang für die kommende Drittligasaison.
Der Abschied von Ulbricht kommt für den SV Meppen nicht überraschend. Der Wechsel basiert auf einer bereits bei seiner Verpflichtung vereinbarten Vertragsklausel, von der Waldhof Mannheim nun Gebrauch macht. Über die weiteren Modalitäten des Transfers vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.
Für den SVM endet damit die Zusammenarbeit mit einem der prägenden Spieler der Aufstiegssaison. Erst im Sommer 2025 war der Angreifer vom FC St. Pauli II nach Meppen gewechselt. Dort entwickelte sich der gebürtige Hamburger sofort zum wichtigsten Offensivspieler der Mannschaft.
In 34 Pflichtspielen erzielte Ulbricht 27 Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor. Mit dieser Bilanz sicherte er sich die Torjägerkanone der Regionalliga Nord und hatte maßgeblichen Anteil am Meistertitel sowie dem Aufstieg in die 3. Liga.
Sportlicher Leiter Olufemi Smith würdigte die Leistungen des Angreifers und verwies darauf, dass die Möglichkeit eines Wechsels bereits bei Vertragsabschluss einkalkuliert worden sei. Trotz des sportlichen Verlustes überwiegt beim Verein die Anerkennung für Ulbrichts Beitrag zur erfolgreichen Saison.
Parallel treibt der SV Meppen die Kaderplanung für die 3. Liga voran. Mit Kasra Ghawilu wechselt einer der auffälligsten Offensivspieler der Regionalliga Nord vom SSV Jeddeloh ins Emsland.
Der 27-Jährige gehörte als Kapitän seines bisherigen Vereins zu den Führungsspielern der Liga. In der vergangenen Saison überzeugte der offensive Mittelfeldspieler mit 13 Toren und sieben Vorlagen. Darüber hinaus führte er Jeddeloh zum Gewinn des Niedersachsenpokals, der mit einem 3:0-Finalsieg gegen den SV Drochtersen/Assel gekrönt wurde.
Smith bezeichnet Ghawilu als kreativen Antreiber mit Führungsqualitäten und Torgefahr. Die Verantwortlichen hätten seine Entwicklung über einen längeren Zeitraum verfolgt und sehen im technisch starken Linksfuß einen Spieler, der das Profil des Aufsteigers ideal ergänzt.
Auch der Neuzugang selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe. Nach Stationen bei 1. FC Köln II und Holstein Kiel II wagt Ghawilu nun den Schritt in die 3. Liga und möchte seinen Beitrag zu einer erfolgreichen Saison in Meppen leisten.
Mit dem Abgang des besten Torschützen verliert der SV Meppen zwar einen zentralen Baustein der Meistermannschaft. Die Verpflichtung von Ghawilu zeigt jedoch, dass die Verantwortlichen bereits intensiv an der Wettbewerbsfähigkeit des Kaders für die 3. Liga arbeiten. Der personelle Umbruch beim Aufsteiger nimmt damit weiter konkrete Formen an.