Torjäger für den Neuaufbau

Der VfL Wolfsburg verstärkt seine Offensive mit einem der treffsichersten Angreifer der vergangenen Zweitliga-Jahre. Robert Glatzel kommt vom Hamburger SV und bringt reichlich Erfahrung, Führungsqualität und Torgefahr mit.

Mit der Verpflichtung reagiert der VfL auf die Herausforderungen der bevorstehenden Zweitliga-Saison und sichert sich einen Angreifer, der seine Qualitäten über Jahre hinweg auf hohem Niveau nachgewiesen hat.

Der VfL Wolfsburg treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran und hat mit Robert Glatzel einen weiteren namhaften Neuzugang verpflichtet. Der 32-jährige Stürmer wechselt vom Hamburger SV zu den Grün-Weißen und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Robert von unserem Weg überzeugen und für uns gewinnen konnten. Mit seiner Physis und seinem Torriecher, den er längst nicht nur in der 2. Bundesliga nachgewiesen hat, wird er unser Offensivspiel deutlich bereichern. Darüber hinaus wird uns seine Erfahrung auf und neben dem Platz enorm helfen“, erklärte Schwegler auf der Vereinshomepage.

Auch Glatzel blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe in Wolfsburg.

„Schon in den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich großes Vertrauen gespürt. Deshalb hatte ich von Beginn an ein gutes Gefühl für diesen Wechsel. Ich freue mich riesig darauf, das VfL-Trikot zu tragen und kann es kaum erwarten, loszulegen und mit meinen neuen Kollegen auf dem Platz zu stehen“, sagte der Angreifer.

Erfolgreiche Jahre beim HSV

Der gebürtige Münchener bringt einen beeindruckenden Erfahrungsschatz mit nach Wolfsburg. Über Stationen beim TSV 1860 München, dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Heidenheim arbeitete sich Glatzel zu einem der konstantesten Torjäger im deutschen Unterhaus hoch.

Nach einem Engagement bei Cardiff City und einem Bundesliga-Abstecher zum 1. FSV Mainz 05 wechselte er 2021 zum Hamburger SV. Dort entwickelte er sich zu einer Identifikationsfigur und einem der wichtigsten Leistungsträger. In 150 Pflichtspielen für die Hanseaten erzielte Glatzel 84 Tore und hatte maßgeblichen Anteil am Bundesliga-Aufstieg des HSV im Jahr 2025. Bereits ein Jahr zuvor sicherte er sich mit seinen Treffern die Torjägerkanone der 2. Bundesliga.

Mit Glatzel gewinnt der VfL nicht nur einen klassischen Mittelstürmer mit ausgeprägter Abschlussstärke, sondern auch einen Spieler, der die Anforderungen im Aufstiegskampf bestens kennt. Gemeinsam mit den bereits verpflichteten Fabian Reese, Fraser Hornby und Hauke Wahl wächst damit ein Kader heran, der die sofortige Rückkehr in die Bundesliga ins Visier nimmt.

Für Wolfsburg ist die Verpflichtung des erfahrenen Angreifers ein weiteres deutliches Signal: Der Neuaufbau nach dem Abstieg soll ambitioniert, aber zugleich mit erprobten Führungsspielern gestaltet werden. Glatzel könnte dabei eine zentrale Rolle einnehmen.