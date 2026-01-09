Torjäger für den FC Verden 04

Nachdem der FC Verden 04 zum Winter mehrere Akteure verabschiedete, präsentierte er am heutigen Freitag den ersten Neuzugang. Dieser erwies sich in der Bremen-Liga als äußerst treffsicher.

Die abgelaufene Spielzeit schloss Maurice Kirsch mit eindrucksvollen 29 Toren als Zweitplatzierter der Schützenliste ab. Anschließend verließ er den FC Union 60 nach fünf über weite Strecken erfolgreichen Jahren. Beim Brinkumer SV knüpfte der Offensivakteur nicht an seine vorherigen Leistungen an. Schon nach einem halben Jahr trennten sich die Wege wieder. Einen neuen Anlauf nimmt der bislang ausschließlich in Bremen aktive Kirsch beim FC Verden 04.

„Maurice ist ein Spieler, den wir so noch nicht in unserem Kader haben. Er bringt Mut ins Offensivspiel, arbeitet stark gegen den Ball und seine Tore aus den letzten Jahren zeigen, dass wir uns sehr auf ihn freuen können", so Sportvorstand Philipp Breves in der Vereinsmitteilung. Der 28-Jährige äußerte zeigte sich voller Tatendrang: „Am liebsten würde ich direkt auf den Platz und loslegen."