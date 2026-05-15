Torjäger-Duo verlässt Wilmersdorf, Frohnau präsentiert Trainerteam

– Foto: Kerstin Kellner

Der 1. FC Wilmersdorf verliert zum Saisonende zwei seiner Torjäger. Marvin Kupfer und Nii Bruce Weber werden den Berlin-Ligisten im Sommer verlassen. Aufnehmende Vereine sind derzeit nicht bekannt. Bei 12 bzw. 18 erzielten Toren in der laufenden Saison haben beide in jedem Fall Werbung für sich gemacht.

Olaf Jahn soll den Frohnauer SC in der Berlin-Liga halten. Zur neuen Saison übernimmt dann ein neues Trainerteam. Mit Nick Przesang , Marvin Hinz und Steven Buchweitz stehen dann drei echte Frohnauer an der Seitenlinie. Przesang spielte jahrelang für den FSC, wechselte zur laufenden Saison dann zu Hohen Neuendorf. Marvin Hinz ist bereits jetzt Teil des Trainerteams. Steven Buchweitz wird von Berolina Mitte dazustoßen. Auch er hat jahrelang für Frohnau gespielt.

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