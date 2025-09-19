Torjäger dringend gesucht 

Früh hatten sie bei der SG Haag/Dhrontal/Horath/Merscheid die Weichen für die neue Saison gestellt: Bereits im Januar stand Sebastian Loewen als Nachfolger von Marc Lemmermeyer fest. Weil der in Leiwen lebende Trainer-B-Lizenzinhaber nach seinem Engagement bei den Rheinlandliga-B-Junioren der JFV Hunsrückhöhe Morbach eine Pause eingelegt hatte, blieb ihm Zeit, sich einige Spiele seines künftigen Teams in der Bezirksliga anzuschauen und sein künftiges Team beziehungsweise die verbleibenden Spieler bereits intensiv zu studieren.

In der Vorbereitung ging es Loewen darum, dass die Mannschaft nach dem Abstieg den Spaß am Fußball zurückgewinnt. Mit aktuell acht Punkten aus sechs Partien rangieren die Hunsrücker auf Platz sieben. „Die neue Saison ist von einem größeren personellen Umbruch gekennzeichnet“, verweist der 36-Jährige auf die Abgänge der Offensivspieler Danny Schömer (SV Gonzerath), Jacob Grüner (SV Niederemmel), Tim Schneider (DJK Morscheid), Niklas Demmer (VfL Trier) und Nick Hoff, der ebenfalls nach Gonzerath wechselte. „Mir ist die komplette Offensive weggebrochen. Wir mussten uns also überlegen, wie wir diese Lücke am besten kompensieren.“ Seit Ende der vergangenen Saison laboriert Dennis Schemer an den Folgen eines Kreuzbandrisses.