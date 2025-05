Torjäger des SC St. Tönis wechselt in die Regionalliga

In 30 Partien hat der Japaner bislang 14 Tore geschossen und weitere sieben Treffer aufgelegt, gemeinsam mit Mario Knops ist er der Top-Scorer der Mannschaft von Bekim Kastrati. Generell liefert St. Tönis grandios ab und ist die große Überraschung in dieser Spielzeit, schließlich hat sich der Fusionsverein von einem Abstiegskandidaten zu einem Titelanwärter gemausert und entsprechend die Unterlagen für einen potenziellen Aufstieg in die Regionalliga beim Westdeutschen Fußballverband (WDFV) eingereicht.

Vier Punkte beträgt der Rückstand auf die SpVg Schonnebeck, die Meisterschaft ist vier Spieltage vor dem Saisonende also noch möglich. Kamo wird in jedem Fall den Klassensprung schaffen, im besten Fall trifft er seine alten Mitstreiter dann zur neuen Saison mit dem Wuppertaler SV in der 4. Liga wieder. Der WSV gehört zu den Aushängeschildern der West-Gruppe, wenngleich die Bergischen eine schwierige Saison bestreiten und erst kürzlich den Klassenerhalt gesichert haben. Etat-Kürzungen sorgen für ein Umdenken in Wuppertal, spannende Spieler aus der Oberliga wie Kamo passen also bestens in das Profil „Daiki ist ein beidfüßiger Spieler, der offensiv stark ist und jede Position in der Offensive spielen kann. Ich bin sehr froh, dass er sich trotz vieler Anfragen für den WSV entschieden hat. Ich freue mich sehr, dass er in der nächsten Saison bei uns ist", teilt WSV-Sportchef Gaetano Manno bei der Vorstellung mit.

Einen Nachfolger von Kamo hat St. Tönis schon präsentiert: Von Blau-Weiß Mintard kommt Daiki Hara, ebenfalls ein japanischer Angreifer. Mit 19 Toren weiß der junge Stürmer (21) in der Landesliga zu überzeugen.