 2026-06-23T10:23:26.695Z

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Torjäger der NOFV-Oberliga Süd: Jegor Jagupov schlägt Alle

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michael Kölbel / Verein

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Die Saison in der NOFV-Oberliga Nord ist bereits vorbei. Daher wirft FuPa auf die Spieler mit den meisten Toren.

Alle Spieler mit 5 und mehr Toren

20 Tore - Jegor Jagupov (VfL Halle 96)

18 Tore - Philipp-Maik Witte (1. FC Lok Stendal)

16 Tore - Tyron Profis (VFC Plauen)

15 Tore - Andy Hebler (VfB 1921 Krieschow)

15 Tore - Alexander Vogel (FC Grimma)

13 Tore - Cedric Graf (VfB Auerbach 06)

13 Tore - Johan Martynets (VFC Plauen)

12 Tore - Joel Marks (VfL Halle 96)

12 Tore - Karl-Ludwig Zech (FSV Budissa Bautzen)

11 Tore - Bruno Schiemann (SC Freital)

11 Tore - Luis Werrmann (VfB Empor Glauchau)

10 Tore - Ludwig Bölke (VfL Halle 96)

10 Tore - Joel-Pascal Klaschka (VfB Germania Halberstadt)

10 Tore - Jannik Käppler (FSV Budissa Bautzen)

10 Tore - Matthias Steinborn (RSV Eintracht 1949)

9 Tore - Felix Hennig (FSV Budissa Bautzen)

9 Tore - Till Plumpe (RSV Eintracht 1949)

9 Tore - Usman Taiwo (FC Einheit Wernigerode)

8 Tore - Pascal Hackethal (VfB Germania Halberstadt)

8 Tore - Tim Kaiser (VfB Auerbach 06)

8 Tore - Miguel Pereira Rodrigues (VfB 1921 Krieschow)

8 Tore - Niclas Treu (FC Einheit Wernigerode)

8 Tore - Kevin Werner (FC Grimma)

7 Tore - Luis Bürger (Bischofswerdaer FV 08)

7 Tore - Felix Hache (VfB Auerbach 06)

7 Tore - Finn Heidler (SC Freital)

7 Tore - Jan Hübner (FC Grimma)

7 Tore - Saheed Mustapha (RSV Eintracht 1949)

7 Tore - Sven Rupprecht (FC Einheit Rudolstadt)

7 Tore - Maximilian Schlegel (FC Einheit Rudolstadt)

7 Tore - Leon Noah Scholze (Bischofswerdaer FV 08)

7 Tore - Maciej Wolanski (1. SC 1911 Heiligenstadt)

7 Tore - Kai Wonneberger (SG Union Sandersdorf)

6 Tore - Niclas Buschke (1. FC Lok Stendal)

6 Tore - Samyr Farkas (SG Union Sandersdorf)

6 Tore - Niclas Hüttig (VfL Halle 96)

6 Tore - Marius Ihbe (SG Union Sandersdorf)

6 Tore - Charlie Spranger (VfB Auerbach 06)

6 Tore - Benjamin St. Louis (FC Einheit Wernigerode)

6 Tore - Manfred Starke (FC Einheit Rudolstadt)

6 Tore - Emilio Stobbe (VfB Germania Halberstadt)

6 Tore - Philip Weidauer (SC Freital)

5 Tore - Robin Fluß (SC Freital)

5 Tore - Paul Grzega (VfB Germania Halberstadt)

5 Tore - Lukas Hanisch (FSV Budissa Bautzen)

5 Tore - Moritz Herold (SC Freital)

5 Tore - Florian Hähnel (VfB Empor Glauchau)

5 Tore - Luca Krüsemann (RSV Eintracht 1949)

5 Tore - Marco Riemer (FC Einheit Rudolstadt)

5 Tore - Randolf Riesen (VfB Empor Glauchau)

5 Tore - Pascal Sauer (SG Union Sandersdorf)

5 Tore - Fabian Schnellhardt (1. SC 1911 Heiligenstadt)

5 Tore - Rosario Schulze (1. FC Lok Stendal)