Torjäger der NOFV-Oberliga Süd: Jegor Jagupov schlägt Alle

Die Saison in der NOFV-Oberliga Nord ist bereits vorbei. Daher wirft FuPa auf die Spieler mit den meisten Toren.
20 Tore - Jegor Jagupov (VfL Halle 96)
18 Tore - Philipp-Maik Witte (1. FC Lok Stendal)
16 Tore - Tyron Profis (VFC Plauen)
15 Tore - Andy Hebler (VfB 1921 Krieschow)
15 Tore - Alexander Vogel (FC Grimma)
13 Tore - Cedric Graf (VfB Auerbach 06)
13 Tore - Johan Martynets (VFC Plauen)
12 Tore - Joel Marks (VfL Halle 96)
12 Tore - Karl-Ludwig Zech (FSV Budissa Bautzen)
11 Tore - Bruno Schiemann (SC Freital)
11 Tore - Luis Werrmann (VfB Empor Glauchau)
10 Tore - Ludwig Bölke (VfL Halle 96)
10 Tore - Joel-Pascal Klaschka (VfB Germania Halberstadt)
10 Tore - Jannik Käppler (FSV Budissa Bautzen)
10 Tore - Matthias Steinborn (RSV Eintracht 1949)
9 Tore - Felix Hennig (FSV Budissa Bautzen)
9 Tore - Till Plumpe (RSV Eintracht 1949)
9 Tore - Usman Taiwo (FC Einheit Wernigerode)
8 Tore - Pascal Hackethal (VfB Germania Halberstadt)
8 Tore - Tim Kaiser (VfB Auerbach 06)
8 Tore - Miguel Pereira Rodrigues (VfB 1921 Krieschow)
8 Tore - Niclas Treu (FC Einheit Wernigerode)
8 Tore - Kevin Werner (FC Grimma)
7 Tore - Luis Bürger (Bischofswerdaer FV 08)
7 Tore - Felix Hache (VfB Auerbach 06)
7 Tore - Finn Heidler (SC Freital)
7 Tore - Jan Hübner (FC Grimma)
7 Tore - Saheed Mustapha (RSV Eintracht 1949)
7 Tore - Sven Rupprecht (FC Einheit Rudolstadt)
7 Tore - Maximilian Schlegel (FC Einheit Rudolstadt)
7 Tore - Leon Noah Scholze (Bischofswerdaer FV 08)
7 Tore - Maciej Wolanski (1. SC 1911 Heiligenstadt)
7 Tore - Kai Wonneberger (SG Union Sandersdorf)
6 Tore - Niclas Buschke (1. FC Lok Stendal)
6 Tore - Samyr Farkas (SG Union Sandersdorf)
6 Tore - Niclas Hüttig (VfL Halle 96)
6 Tore - Marius Ihbe (SG Union Sandersdorf)
6 Tore - Charlie Spranger (VfB Auerbach 06)
6 Tore - Benjamin St. Louis (FC Einheit Wernigerode)
6 Tore - Manfred Starke (FC Einheit Rudolstadt)
6 Tore - Emilio Stobbe (VfB Germania Halberstadt)
6 Tore - Philip Weidauer (SC Freital)
5 Tore - Robin Fluß (SC Freital)
5 Tore - Paul Grzega (VfB Germania Halberstadt)
5 Tore - Lukas Hanisch (FSV Budissa Bautzen)
5 Tore - Moritz Herold (SC Freital)
5 Tore - Florian Hähnel (VfB Empor Glauchau)
5 Tore - Luca Krüsemann (RSV Eintracht 1949)
5 Tore - Marco Riemer (FC Einheit Rudolstadt)
5 Tore - Randolf Riesen (VfB Empor Glauchau)
5 Tore - Pascal Sauer (SG Union Sandersdorf)
5 Tore - Fabian Schnellhardt (1. SC 1911 Heiligenstadt)
5 Tore - Rosario Schulze (1. FC Lok Stendal)