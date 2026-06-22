 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Torjäger der NOFV-Oberliga Nord: Nils Stettin hat die Nase vorne

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Scharnow / Verein

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NOFV-Oberliga Nord
FC Hertha 03
Meck SN
1.FC Frankf.
F.C. Hansa II

Die Saison in der NOFV-Oberliga Nord ist bereits vorbei. Daher wirft FuPa auf die Spieler mit den meisten Toren.

Alle Spieler mit 5 und mehr Toren

26 Tore - Nils Stettin (BSV Eintracht Mahlsdorf)

25 Tore - Pedro Vitor Cruz Magalhaes (SV Tasmania Berlin)

22 Tore - Daniel Eidtner (SV Siedenbollentin)

22 Tore - Manuel Härtel (TSG Neustrelitz)

20 Tore - John Gruber (SV Lichtenberg 47)

18 Tore - Etienne Nikol (SV Sparta Lichtenberg 1911)

14 Tore - Nathaniel Amartei Amamoo (SV Tasmania Berlin)

13 Tore - Abdulkadir Beyazit (Berliner AK 07)

13 Tore - Daniel Hänsch (SV Sparta Lichtenberg 1911)

13 Tore - Sebastian Reiniger (SV Lichtenberg 47)

12 Tore - Ebrima Jobe (Tennis Borussia Berlin)

12 Tore - Dominic Schmüser (SV Sparta Lichtenberg 1911)

11 Tore - Irfan Brando (SG Union Klosterfelde)

11 Tore - Pascal Breier (FC Anker Wismar)

11 Tore - Jakub Jan Klimko (SV Siedenbollentin)

11 Tore - Yohji Irvan Koré (FSV Optik Rathenow)

11 Tore - Luis Carl Millgramm (SV Lichtenberg 47)

11 Tore - Luka Zdep (FSV Optik Rathenow)

10 Tore - Konstantinos Grigoriadis (SV Tasmania Berlin)

10 Tore - Abdoul Karim Soumah (TUS Makkabi Berlin)

10 Tore - Aboudoul Rachid Tchadjei (FC Viktoria 1889 Berlin)

9 Tore - Kevin Jessie Coleman (TUS Makkabi Berlin)

9 Tore - Randy Dei (SG Dynamo Schwerin)

9 Tore - Evgeni Pataman (FC Anker Wismar)

9 Tore - Leon Walter (SG Union Klosterfelde)

8 Tore - Emir Can Gencel (Tennis Borussia Berlin)

8 Tore - Julian Hahnel (F.C. Hansa Rostock II)

8 Tore - John Lukas Sauer (F.C. Hansa Rostock II)

8 Tore - Caner Özcin (SG Union Klosterfelde)

7 Tore - Gani Gashi (SV Sparta Lichtenberg 1911)

7 Tore - Hannes Graf (SV Lichtenberg 47)

7 Tore - Danilo John (FC Anker Wismar)

7 Tore - Ali Ihsan Keles (FSV Optik Rathenow)

7 Tore - Tyron Koomson (TUS Makkabi Berlin)

7 Tore - Nikolas Meyer (SV Sparta Lichtenberg 1911)

7 Tore - Kevin Owczarek (SV Lichtenberg 47)

7 Tore - Alessandro Schulz (F.C. Hansa Rostock II)

6 Tore - Kevin Akogo (TSG Neustrelitz)

6 Tore - Christian Gawe (SV Lichtenberg 47)

6 Tore - Fodelcio Gomes Pereira (Berliner AK 07)

6 Tore - Nick Höfer (TSG Neustrelitz)

6 Tore - Tom Kliefoth (SV Siedenbollentin)

6 Tore - Michel Sobek (SG Union Klosterfelde)

6 Tore - Anton Christoph Yazdan Pourfard (Tennis Borussia Berlin)

6 Tore - Furkan Yildirim (Berliner AK 07)

6 Tore - Claas Leon Zamzow (F.C. Hansa Rostock II)

6 Tore - Marouan Zghal (S.D. Croatia Berlin)

5 Tore - Muhammed Berrak Akova (S.D. Croatia Berlin)

5 Tore - Nima Amiri (FSV Optik Rathenow)

5 Tore - Gentuar Durmishi (SG Union Klosterfelde)

5 Tore - Bradley Jean-Claude Eyenga Lokilo (SG Dynamo Schwerin)

5 Tore - Teo Matkovic (TUS Makkabi Berlin)

5 Tore - Lucas Meyer (FC Anker Wismar)

5 Tore - Julian Mätzke (BSV Eintracht Mahlsdorf)

5 Tore - Lukas Möller (SV Siedenbollentin)

5 Tore - Christiantus Nnanna Onu (FSV Optik Rathenow)

5 Tore - Bennett Peters (F.C. Hansa Rostock II)

5 Tore - Will Anderson Siakam (TUS Makkabi Berlin)

5 Tore - Berkin Tonk (SV Sparta Lichtenberg 1911)

5 Tore - Mehmet Uzuner (S.D. Croatia Berlin)

5 Tore - Matheo Venohr (F.C. Hansa Rostock II)

5 Tore - Mark-Oliver Wittek (FC Viktoria 1889 Berlin)