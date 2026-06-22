Torjäger der NOFV-Oberliga Nord: Nils Stettin hat die Nase vorne

Die Saison in der NOFV-Oberliga Nord ist bereits vorbei. Daher wirft FuPa auf die Spieler mit den meisten Toren.
26 Tore - Nils Stettin (BSV Eintracht Mahlsdorf)
25 Tore - Pedro Vitor Cruz Magalhaes (SV Tasmania Berlin)
22 Tore - Daniel Eidtner (SV Siedenbollentin)
22 Tore - Manuel Härtel (TSG Neustrelitz)
20 Tore - John Gruber (SV Lichtenberg 47)
18 Tore - Etienne Nikol (SV Sparta Lichtenberg 1911)
14 Tore - Nathaniel Amartei Amamoo (SV Tasmania Berlin)
13 Tore - Abdulkadir Beyazit (Berliner AK 07)
13 Tore - Daniel Hänsch (SV Sparta Lichtenberg 1911)
13 Tore - Sebastian Reiniger (SV Lichtenberg 47)
12 Tore - Ebrima Jobe (Tennis Borussia Berlin)
12 Tore - Dominic Schmüser (SV Sparta Lichtenberg 1911)
11 Tore - Irfan Brando (SG Union Klosterfelde)
11 Tore - Pascal Breier (FC Anker Wismar)
11 Tore - Jakub Jan Klimko (SV Siedenbollentin)
11 Tore - Yohji Irvan Koré (FSV Optik Rathenow)
11 Tore - Luis Carl Millgramm (SV Lichtenberg 47)
11 Tore - Luka Zdep (FSV Optik Rathenow)
10 Tore - Konstantinos Grigoriadis (SV Tasmania Berlin)
10 Tore - Abdoul Karim Soumah (TUS Makkabi Berlin)
10 Tore - Aboudoul Rachid Tchadjei (FC Viktoria 1889 Berlin)
9 Tore - Kevin Jessie Coleman (TUS Makkabi Berlin)
9 Tore - Randy Dei (SG Dynamo Schwerin)
9 Tore - Evgeni Pataman (FC Anker Wismar)
9 Tore - Leon Walter (SG Union Klosterfelde)
8 Tore - Emir Can Gencel (Tennis Borussia Berlin)
8 Tore - Julian Hahnel (F.C. Hansa Rostock II)
8 Tore - John Lukas Sauer (F.C. Hansa Rostock II)
8 Tore - Caner Özcin (SG Union Klosterfelde)
7 Tore - Gani Gashi (SV Sparta Lichtenberg 1911)
7 Tore - Hannes Graf (SV Lichtenberg 47)
7 Tore - Danilo John (FC Anker Wismar)
7 Tore - Ali Ihsan Keles (FSV Optik Rathenow)
7 Tore - Tyron Koomson (TUS Makkabi Berlin)
7 Tore - Nikolas Meyer (SV Sparta Lichtenberg 1911)
7 Tore - Kevin Owczarek (SV Lichtenberg 47)
7 Tore - Alessandro Schulz (F.C. Hansa Rostock II)
6 Tore - Kevin Akogo (TSG Neustrelitz)
6 Tore - Christian Gawe (SV Lichtenberg 47)
6 Tore - Fodelcio Gomes Pereira (Berliner AK 07)
6 Tore - Nick Höfer (TSG Neustrelitz)
6 Tore - Tom Kliefoth (SV Siedenbollentin)
6 Tore - Michel Sobek (SG Union Klosterfelde)
6 Tore - Anton Christoph Yazdan Pourfard (Tennis Borussia Berlin)
6 Tore - Furkan Yildirim (Berliner AK 07)
6 Tore - Claas Leon Zamzow (F.C. Hansa Rostock II)
6 Tore - Marouan Zghal (S.D. Croatia Berlin)
5 Tore - Muhammed Berrak Akova (S.D. Croatia Berlin)
5 Tore - Nima Amiri (FSV Optik Rathenow)
5 Tore - Gentuar Durmishi (SG Union Klosterfelde)
5 Tore - Bradley Jean-Claude Eyenga Lokilo (SG Dynamo Schwerin)
5 Tore - Teo Matkovic (TUS Makkabi Berlin)
5 Tore - Lucas Meyer (FC Anker Wismar)
5 Tore - Julian Mätzke (BSV Eintracht Mahlsdorf)
5 Tore - Lukas Möller (SV Siedenbollentin)
5 Tore - Christiantus Nnanna Onu (FSV Optik Rathenow)
5 Tore - Bennett Peters (F.C. Hansa Rostock II)
5 Tore - Will Anderson Siakam (TUS Makkabi Berlin)
5 Tore - Berkin Tonk (SV Sparta Lichtenberg 1911)
5 Tore - Mehmet Uzuner (S.D. Croatia Berlin)
5 Tore - Matheo Venohr (F.C. Hansa Rostock II)
5 Tore - Mark-Oliver Wittek (FC Viktoria 1889 Berlin)