Torjäger Demonjic fehlt beim SV Planegg-Krailling mit Knieproblemen

Abwehrstabilisator: Momko Kojic (r.) soll die zuletzt schwächelnde Defensive des SVP stärken. – Foto: Foto: Dagmar Rutt merkur@digid

Der Landesliga-Aufsteiger muss am Samstag bei Unterhaching II ohne seinen besten Stürmer antreten. Ein MRT wurde veranlasst – die Ergebnisse stehen noch aus.

Nach zwei ziemlich unnötigen 1:2-Heimniederlagen gegen Forstinning und Kastl wollen die Würmtaler bei der Regionalliga-Reserve am Samstag den Tabellenabsturz stoppen und den zweiten Saisondreier einfahren. Bauer erwartet eine sehr junge Mannschaft der Hachinger. „Das kann Vor- und Nachteil zugleich sein“, urteilt er. Zuletzt bewies die SpVgg Moral und holte beim 4:4 in Nord-Lerchenau mehrmals einen Rückstand auf. Dennoch stehen sie noch knapp hinter den Planeggern, haben aber auch noch eine Partie mehr zu absolvieren.

Den Job als Co-Trainer hatte Martin Bauer zusammen mit seiner Spielerkarriere vor einigen Wochen beendet. In dieser Woche ist er jedoch als Übungsleiter gefordert. In Abwesenheit des erkrankten Chefcoaches Pero Vidak und seines urlaubenden Co-Trainers Mirza Zahirovic übernahm der mittlerweile als eine Art Teammanager agierende Bauer beim Landesliga-Aufsteiger SV Planegg-Krailling das Zepter. „Wird aber wohl eine einmalige Geschichte in dieser Saison bleiben“, sagt der 36-Jährige. Immerhin hat er am Samstag (14 Uhr) eine kurze Anfahrt, denn die gastgebende SpVgg Unterhaching II bestreitet ihre Heimspiele im Sportpark des TSV Neuried . „Da kennen wir uns zumindest schon aus, mehr Vorteile sehe ich darin nicht“, sagt Bauer.

Angeblicher Ellenbogenschlag von Kojic per Videobeweis entkräftet

Die defensiven Schwächen der Münchener Vorstädter hätten ein gefundenes Fressen für Aleksander Demonjic werden können. Die Knieprobleme des Planegger Torjägers, der zuletzt mangels Alternativen als Innenverteidiger eingesetzt worden war, erwiesen sich jedoch als so schwer, dass unter der Woche ein MRT veranlasst wurde. „Die Ergebnisse sind aber noch nicht da, doch es schaut nicht gut aus“, bedauert Bauer. „Wir werden das aber als Mannschaft auffangen“, verkündet er.

In Neuried kann der SVP zumindest wieder auf Torwart und Kapitän Marijan Krasnic sowie Momko Kojic zurückgreifen. Dessen Rotsperre war nur auf ein Spiel festgelegt worden, da die Würmtaler per Video vor dem Sportgericht des Bayerischen Fußball-Verbandes den angeblichen Ellenbogenschlag entkräften konnten. „Wir haben das erste Mal überhaupt mitgefilmt, und gleich hat es sich gelohnt“, freut sich Bauer.

Kojic sollte die zuletzt nicht gut gestaffelte Defensive des SVP stabilisieren. „Die Ordnung in unserem Spiel muss wieder besser werden“, fordert Bauer. Als hilfreich könnte sich auch die Rückkehr von Ante Kraljevic und Dario Matijevic erweisen. Beide zeigten nach ihren Einwechslungen zur Pause gegen Kastl ordentliche Leistungen, konnten die Niederlage gegen den als Tabellenletzten angereisten Gegner aber auch nicht verhindern. „Sie sind wichtige Spieler bei uns“, sagt Bauer.