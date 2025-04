Torjäger Bumberger selbstbewusst: »Natürlich ist Kreisliga das Ziel«

Er hat in einer durch und durch interessanten, spannenden und hochklassigen Kreisklasse Freyung noch einmal einen Sonderstatus: Als einer der besten Torjäger der Bezirksliga Ost der vergangenen Spielzeit zu seinem Heimatverein zurückgekehrt, erfüllt Jonas Bumberger so ziemlich alle Erwartungen. Der 23-jährige Co-Spielertrainer der SG Saldenburg/Thurmansbang im FuPa-Interview...

Jonas, es ist eigentlich alles wie erwartet: Nach 33 Toren in 55 Bezirksliga-Spielen bist Du zu Deinem Heimatverein zurückgekehrt – und führst diesen in die Kreisliga. Warum hört sich das ganze deutlich einfacher an, als es tatsächlich ist?

Natürlich ist die Kreisliga unser Ziel. Aber diese erreiche ich nicht alleine. Fußball ist ein Mannschaftssport - und bekanntlich zudem unberechenbar. Es muss einfach viel zusammenpassen, sodass man am Ende aufsteigen kann.

Wie erwartet führst Du auch die Torjägerliste der Kreisklasse Freyung an. Ist es deutlich einfacher, in der Kreisklasse zu treffen als in der Bezirksliga?

Grundsätzlich: Ja. In der Kreisklasse passieren mehr Fehler in der Defensive wie in der Bezirksliga. Dadurch kommt man als Stürmer öfter zum Zuge. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich unangenehm, wenn man von ein bis zwei Spieler in Manndeckung genommen wird, was in der Kreisklasse oft der Fall ist.