Torjäger bleibt an Bord! Kupilas verlängert in Dahl

Michael Kupilas bleibt dem TSV Dahl auch in der Saison 2026/2027 erhalten. Der 31 Jährige verlängert beim TSV Dahl und geht damit in sein siebtes Jahr im Verein. Damit setzt der TSV Dahl weiterhin auf einen Spieler, der die Mannschaft in den vergangenen Jahren sportlich wie menschlich entscheidend geprägt hat.

Zur Saison 2019/2020 wechselte Kupilas vom Bezirksligisten Blau Weiß Voerde zum TSV Dahl. Zuvor spielte der Angreifer viele Jahre für den TuS Ennepetal und sammelte außerdem Erfahrungen in der Oberliga. In Dahl erlebte er sowohl den Aufstieg in die A Liga als auch den späteren Abstieg in die jetzige Kreisliga B mit und blieb dem Verein dabei immer treu.

Die Statistiken des Stürmers unterstreichen seine Bedeutung für die Mannschaft eindrucksvoll. In bislang 101 Pflichtspielen erzielte Michael Kupilas insgesamt 132 Tore für den TSV Dahl. Allein in der laufenden Saison 2025/2026 traf er bereits 31 Mal in nur 16 Spielen der Kreisliga B. HÖCHSTWERT!

Auch die weiteren Zahlen zeigen seine Qualität. Mit durchschnittlich 1,9 Toren pro Spiel gehört Kupilas zu den gefährlichsten Angreifern im Umkreis. Dazu kommen durchschnittlich 84 Einsatzminuten pro Partie sowie eine Einsatzquote von 64 Prozent.

Wichtig auch neben dem Platz

Nicht nur sportlich ist Michael Kupilas ein wichtiger Faktor für den TSV Dahl. Auch innerhalb der Mannschaft genießt er hohes Ansehen und gilt als wichtiger Charakter im Team. Seine Erfahrung, seine Leidenschaft und seine Mentalität machen ihn zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft.

TSV Dahl freut sich über Verlängerung

Die Verantwortlichen des TSV Dahl zeigen sich deshalb sehr zufrieden über die Verlängerung des Torjägers und freuen sich auf ein weiteres gemeinsames Jahr mit Michael Kupilas im blau weißen Trikot.