Torjäger bleibt an Bord

Rister war in der abgelaufenen Oberliga-Saison mit sieben Treffern der beste Torschütze des SVW. Bereits in der Spielzeit zuvor hatte er mit 20 Saisontoren maßgeblichen Anteil am Aufstieg. Seit seiner Rückkehr in die Heimatstadt hat der gebürtige Wilhelmshavener konstant geliefert – sportlich wie auch als Identifikationsfigur auf und neben dem Platz.

„Tim Rister war in den vergangenen Jahren eine echte Größe in unserem Team. Deshalb war es uns auch so wichtig, mit ihm zu verlängern“, erklärt Trainer und Sportlicher Leiter Florian Schmidt. „Als Wilhelmshavener ist er zudem eine echte Identifikationsfigur.“