 2026-06-24T10:25:44.617Z

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Torjäger Bennet Dallat hat einen neuen Verein

Bezirksliga Hamburg: SV Börnsen verpflichtet Bennet Dallat vom Escheburger SV: Der Torjäger erzielte dort über Jahre herausragende Zahlen und trifft künftig auf seinen Ex-Klub.

von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Das ist Bennet Dallat.
Das ist Bennet Dallat. – Foto: Nadine Kuhn

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Bennet Dallat
Bennet Dallat

Der SV Börnsen hat einen echten Transfercoup gelandet. Bennet Dallat wechselt vom Escheburger SV an die Hamfieldroad und verstärkt künftig die Offensive des Bezirksligisten. Der Angreifer gehörte in den vergangenen Jahren zu den auffälligsten Spielern seines bisherigen Vereins und bringt eine außergewöhnliche Bilanz mit nach Börnsen. Ebenfalls zum SVB wechselt Jan Rathmann, der laut Datenbank bei 81 Toren und 32 Vorlagen steht.

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Der SV Börnsen hat einen echten Transfercoup gelandet. Bennet Dallat wechselt vom Escheburger SV an die Hamfieldroad und verstärkt künftig die Offensive des Bezirksligisten. Der Angreifer gehörte in den vergangenen Jahren zu den auffälligsten Spielern seines bisherigen Vereins und bringt eine außergewöhnliche Bilanz mit nach Börnsen. Ebenfalls zum SVB wechselt Jan Rathmann, der laut Datenbank bei 81 Toren und 32 Vorlagen steht.

Für Börnsen sind diese Personalien ein klares Signal. Der Klub gewinnt nicht nur Tempo und Abschlussqualität, sondern auch nachweisliche Scorerpunkte. Besonders Dallat dürfte in der kommenden Saison direkt im Fokus stehen, schließlich trifft er dann auch auf Escheburg - den Verein, für den er zuletzt regelmäßig den Unterschied machte.

Dallat war in Escheburg überragend

In den Vereinsmedien spricht Börnsen von einem „absolut hochkarätigen Transfer“ und einem „ganz wichtigen, offensiven Baustein“ für die kommende Saison. Die Einordnung kommt nicht von ungefähr: Dallat erzielte in der abgelaufenen Spielzeit 26 Tore in der Bezirksliga Hamburg Ost und gehörte damit zu den auffälligsten Offensivspielern der Staffel.

Auch das Profil passt zu dieser Bilanz. In der Vereinsmeldung heißt es, bei Dallat bestehe Torgefahr, gepaart mit „ordentlich Tempo und Antritt über die Außenbahn“. Damit kommt kein reiner Strafraumspieler, sondern ein Offensivakteur, der über Dynamik, Tiefe und Abschlussstärke gefährlich werden kann.

Die Zahlen der vergangenen Jahre unterstreichen den Stellenwert des Transfers. Laut Datenbank kommt Dallat insgesamt auf 123 Spiele, 132 Tore und 21 Vorlagen. Für Escheburg traf er in den vergangenen Spielzeiten nahezu nach Belieben und war einer der Spieler, über die sich die Offensive des ESV definierte. Solche Werte erklären, warum Börnsen den Wechsel als besonderen Baustein für die Offensive bewertet.

Rathmann erhöht die Scorerqualität weiter

Mit Rathmann kommt ein weiterer Spieler nach Börnsen, der in der Datenbank mit auffälligen Offensivwerten geführt wird. 81 Tore und 32 Vorlagen stehen dort für ihn zu Buche. Damit gewinnt der SVB gleich doppelt an Durchschlagskraft und verändert die Statik seiner Offensive spürbar.

Für die Bezirksliga Hamburg Ost ist diese Kombination bemerkenswert. Dallat bringt seine enorme Quote aus Escheburg mit, Rathmann ergänzt weitere Abschluss- und Vorlagenqualität. Dadurch entsteht für Börnsen eine neue offensive Tiefe, die den Klub in der kommenden Saison schwerer auszurechnen machen dürfte.

Besonders reizvoll wird der Blick auf die direkten Duelle mit dem Escheburger SV. Dallat, über Jahre einer der prägenden Spieler dort, steht künftig auf der anderen Seite. Genau diese Konstellation gibt dem Wechsel zusätzliche Brisanz - sportlich, emotional und tabellarisch. Für Börnsen ist es vor allem eines: ein Transfer mit Ausrufezeichen.

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