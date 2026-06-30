Torjäger Bennet Dallat hat einen neuen Verein

Der SV Börnsen hat einen echten Transfercoup gelandet. Bennet Dallat wechselt vom Escheburger SV an die Hamfieldroad und verstärkt künftig die Offensive des Bezirksligisten. Der Angreifer gehörte in den vergangenen Jahren zu den auffälligsten Spielern seines bisherigen Vereins und bringt eine außergewöhnliche Bilanz mit nach Börnsen. Ebenfalls zum SVB wechselt Jan Rathmann, der laut Datenbank bei 81 Toren und 32 Vorlagen steht.
Der SV Börnsen hat einen echten Transfercoup gelandet. Bennet Dallat wechselt vom Escheburger SV an die Hamfieldroad und verstärkt künftig die Offensive des Bezirksligisten. Der Angreifer gehörte in den vergangenen Jahren zu den auffälligsten Spielern seines bisherigen Vereins und bringt eine außergewöhnliche Bilanz mit nach Börnsen. Ebenfalls zum SVB wechselt Jan Rathmann, der laut Datenbank bei 81 Toren und 32 Vorlagen steht.
Für Börnsen sind diese Personalien ein klares Signal. Der Klub gewinnt nicht nur Tempo und Abschlussqualität, sondern auch nachweisliche Scorerpunkte. Besonders Dallat dürfte in der kommenden Saison direkt im Fokus stehen, schließlich trifft er dann auch auf Escheburg - den Verein, für den er zuletzt regelmäßig den Unterschied machte.
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