Torjäger aus Gelsenkirchen sucht neue Herausforderung (mit Kontakt)

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Der 25-jährige Oguz Karagüzel ist auf Vereinssuche und möchte nach zwei Jahren beim Bezirksligisten Sportfreunde Bulmke wieder höher angreifen. "Ich möchte es mir nochmal selber beweisen", so der Torjäger.

Sein neuer Verein soll sich möglichst im Umkreis von Gelsenkirchen befinden (maximal ca. 30 Kilometer Entfernung) und mindestens in der Landesliga spielen. "Ich erwarte von meinem neuem Klub, dass dieser eine Struktur und einen genauen Plan hat. Ein Aufstiegskandidat wäre perfekt. Finanziell muss man sich einig werden, denn ich bringe eine Menge Qualität mit. Sie müssen einfach Bock auf Oguz Karagüzel haben", sagt der gebürtige Gelsenkirchener selbstbewusst.

In seiner Laufbahn hat der Offensivmann schon im westfälischen Amateuroberhaus gespielt und stieg in der Saison 2023/24 mit Türkspor Dortmund in die Regionalliga auf. Zur Oberliga-Vizemeisterschaft hatte er in 13 Einsätzen drei Tore und ein Assist beigetragen. Zuvor war er schon beim FSV Duisburg und dem SV Schermbeck in der fünfhöchsten Spielklasse aktiv.