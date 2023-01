Kostas Mitroglou stürmt jetzt in der Kreisliga A. – Foto: Getty Images

Torjäger aus der Champions League in der Kreisliga A Der 65-fache griechische Nationalspieler Konstantinos Mitroglou verstärkt die SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen.

Mit nur einem Sieg und acht Punkten steht die Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen auf dem letzten Tabellenplatz in der Kreisliga A Moers. Die sportliche Lage scheint aussichtslos zu sein. Doch der Klub will schnellstmöglich eine Trendwende einleiten. Als Hoffnungsträger fungiert ein namhafter Ex-Profi: Konstantinos „Kostas“ Mitroglou. Völlig überraschend hat der 34-Jährige, der in der Champions League seine Treffer erzielt hat, dem Amateurklub die Zusage gegeben, in der Rückrunde in der A-Liga auf Torejagd zu gehen. So schaffte es der Verein in die landesweiten Schlagzeilen.

Der Grieche blickt auf eine beeindruckende Karriere im Profifußball zurück. Ausgebildet wurde der Mittelstürmer beim MSV Duisburg und bei Borussia Mönchengladbach, den Sprung zu den Senioren schaffte Mitroglou bei Olympiakos Piräus in Griechenland. Über Jahre hinweg galt der beidfüßige Angreifer als Garant für Tore. Der 1,89 Meter große und bullige Stürmer, der immer wieder mit dem Kopf traf, wurde mehrfach auch mit einem Bundesliga-Engagement in Verbindung gebracht. Doch daraus wurde nichts. Kostas Mitroglou kickte stattdessen für den FC Fulham in England, Benfica Lissabon in Portugal, Olympique Marseille in Frankreich und PSV Eindhoven in den Niederlanden. Zudem hinterließ der Mittelstürmer bei Galatasaray Istanbul in der Türkei Eindruck. Die vorerst letzte Station war der griechische Erstligist Aris Thessaloniki. Für Benfica Lissabon traf er in der Königsklasse im Achtelfinale 2017 sogar gegen Borussia Dortmund. Seit dem vergangenen Sommer war Mitroglou vereinslos, diese Zeit hat nun ein Ende gefunden. Persönliche Kontakte nach Rheurdt