Torjäger auf den Spuren von Said El Mala

Zwei Nachwuchs-Mannschaften halten in dieser Saison die Fahne des Fußball-Kreises Kleve/Geldern in der Niederrheinliga hoch: Die U17-Junioren des 1. FC Kleve und die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen. Beide haben in der ersten Saisonhälfte bereits ihre sportliche Visitenkarte abgegeben. Zeit also für eine erste Standortbestimmung: Wo stehen die beiden Aushängeschilder des Kreises nach der ersten Saisonhälfte – sportlich, tabellarisch und in ihrer Entwicklung?

Die Hinrunde des 1. FC Kleve lässt sich mit Blick auf die Ergebnisse in mehrere Phasen einteilen. Die Talente vom Bresserberg starteten furios in die Saison und eroberten mit drei Siegen zum Auftakt sogar die Tabellenführung. Fünf Niederlagen in Serie holten die Klever anschließend jedoch wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Zum Ende der Hinrunde stabilisierte sich das Team wieder etwas und überwintert dank einer Punkteteilung im Nachholspiel gegen die U16 von Rot-Weiß Oberhausen (1:1) über dem Strich.

„Die Hinrunde lief für uns so, dass wir insgesamt zufrieden sind – auch mit der Entwicklung der Truppe“, sagt Niko Hegemann. „Unseren guten Saisonstart verdanken wir der Tatsache, dass wir in der Vorbereitung sehr gut gearbeitet haben. Das hat sich ausgezahlt. Bis auf wenige Ausnahmen haben die Jungs auch im weiteren Saisonverlauf richtig gute Spiele abgeliefert. Das untere Mittelfeld spiegelt unsere Zielsetzung gut wider. Wir sind froh, dass wir dieses Zwischenziel erreicht haben“, sagt Hegemann.

Nach 13 Spielen hat der Klever Nachwuchs, der vom Trainer-Trio Niko Hegemann, Lukas Nakielski und Ole Kahl betreut wird, 13 Zähler auf dem Konto. Der Vorsprung auf die Relegationsplätze beträgt zwei, auf die Abstiegsränge drei Zähler. Mit dieser Zwischenbilanz kann das Trainerteam sehr gut leben. In der Rückrunde wird nun der Klassenerhalt anvisiert – zur Not über die Relegationsspiele.

Er weiß jedoch auch, dass seine Schützlinge im neuen Jahr noch ein hartes Stück Arbeit erwartet – nicht zuletzt wegen des Wegfalls zweier Leistungsträger. Vadim Sladkov, mit zehn Treffern bester Torjäger der Hinrunde, wechselt zu Herbstmeister TSV Meerbusch, der zur Rückrunde in die Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga aufsteigt. Dort hat er übrigens einen prominenten Vorgänger, der einen kometenhaften Aufstieg hingelegt hat und derzeit in aller Munde ist. Said El Mala, angehender Nationalspieler vom 1. FC Köln, hatte sich vor genau vier Jahren den Meerbuscher B-Junioren angeschlossen. Kleves Spielmacher Oliwier Korona fällt zudem mit einem Kreuzbandriss lange aus.

„Wir wissen, dass wir als Mannschaft noch einmal eine Schippe drauflegen müssen, um die individuelle Qualität der beiden zu ersetzen. Wir müssen in allen Bereichen, die wir im Kollektiv beeinflussen können, ans Limit gehen. Wenn wir das schaffen, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir eine gute Rückrunde spielen“, sagt Niko Hegemann.

Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen bewegen sich derweil in ganz anderen Tabellenregionen. Seit dem ersten Spieltag steht das Team von Trainer Bart Denissen durchweg an der Tabellenspitze. Neun seiner zehn Spiele konnte der VfR gewinnen. Einzig ein 0:2 bei Verfolger MSV Duisburg Anfang Dezember verhinderte die perfekte Punkteausbeute.

Weil der MSV sich jedoch seinerseits bereits zwei Punkteteilungen leistete, führt der VfR Warbeyen die Tabelle weiterhin mit einem Zähler Vorsprung an – eine Zwischenbilanz, die Bart Denissen vor Saisonbeginn sofort unterschrieben hätte. „Für mich als Trainer war damals noch nicht klar, wie die Spielerinnen zusammenfinden und wohin unser Weg uns führt. Im Vorjahr sind wir Dritter geworden, aber es sind auch viele Neuzugänge dazugekommen und einige in die Zweite Mannschaft hochgegangen. Mittlerweile kann ich sagen: Wir sind auf einem sehr guten Weg“, sagt Denissen.

Die Niederlage gegen den Verfolger aus Duisburg verbucht der VfR-Coach als wichtigen Entwicklungsschritt. „Da waren wir ein bisschen nervös. Man kann auch als Trainer nicht immer erwarten, dass die Mädchen schon erwachsen genug sind, um mit so einer Herausforderung richtig umzugehen. Im Jugendbereich geht es schließlich immer auch um die Entwicklung der Talente, nicht nur ums Gewinnen“, sagt Denissen.

Im neuen Jahr möchte der VfR Warbeyen zum zweiten Mal den Aufstieg in die Regionalliga West meistern. Die Rückrunden-Vorbereitung beginnt bereits am 5. Januar. Ein Trainingslager in der Eifel steht ebenfalls auf dem Programm. „Da werden wir jeden Tag trainieren und ein Testspiel absolvieren. Da, wo wir jetzt in der Liga stehen, wollen wir auch bleiben. Das ist unser großes Ziel“, sagt Bart Denissen.