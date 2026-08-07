Torhungrige Hetzerather wollen’s diesmal wissen

„Platten hat das gut gemacht, tief gestanden und auf Konter gelauert, die sie eiskalt zu Toren genutzt haben. Der Platzverweis war für sie dann der Genickbruch. Am Ende war es ein verdienter Sieg für uns – auch, weil wir mehr zuzusetzen hatten“, bilanzierte das Hetzerather Urgestein Sungen. Der langjährige Spieler coachte zunächst die Zweite und stieg dann am Ende der Saison 2023/24 als Trainer der Ersten ein.