Torhungrige Hetzerather wollen’s diesmal wissen

Seine große Zuversicht vor der neuen Saison lässt sich Frank Sungen auch nicht durch den durchwachsenen Auftritt am Sonntag in der ersten Kreispokalrunde beim klassentieferen B14-Ligisten TuS Platten nehmen. Erst in der Verlängerung setzte sich der Favorit aus der A9 durch, traf nach dem Platzverweis gegen Plattens Aleksandr Skarina noch vier Mal und setzte sich so unterm Strich mit 7:3 durch.
„Platten hat das gut gemacht, tief gestanden und auf Konter gelauert, die sie eiskalt zu Toren genutzt haben. Der Platzverweis war für sie dann der Genickbruch. Am Ende war es ein verdienter Sieg für uns – auch, weil wir mehr zuzusetzen hatten“, bilanzierte das Hetzerather Urgestein Sungen. Der langjährige Spieler coachte zunächst die Zweite und stieg dann am Ende der Saison 2023/24 als Trainer der Ersten ein.