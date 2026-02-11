Torhunger des Oberligisten: VfB Krieschow überrollt Ströbitz 11:1

– Foto: Alexander Grimm

Es gibt Spiele, an denen der Fußball zu einer reinen Machtdemonstration wird. Wenn die Hierarchie zwischen den Ligen nicht nur auf dem Papier existiert, sondern sich in Wellen von Angriffen über den Rasen ergießt. Der VfB 1921 Krieschow hat am heutigen Mittwoch genau ein solches Testspiel zelebriert. Gegen den Landesligisten SV Wacker 09 Ströbitz kannte die Mannschaft von Trainer Robert Koch keine Gnade und feierte einen 11:1-Kantersieg.

Zwar gelang den Ströbitzern durch Paul Mayr in der 63. Minute der Ehrentreffer zum 1:3, doch dieser kleine Schönheitsfehler wirkte wie ein Brandbeschleuniger für die Krieschower Offensive. Was folgte, war ein Sturmlauf der puren Effizienz. Aaron Stephan (70., 75., 88.) und Miguel Pereira Rodrigues (72., 76., 83.) schraubten das Ergebnis in die zweistellige Höhe. Auch Torjäger Andy Hebler ließ es sich nicht nehmen, sein Konto aufzufüllen: Er verwandelte einen weiteren Foulelfmeter (81.) und traf kurz vor Schluss aus dem Spiel heraus (86.). Ein 11:1, das wie ein Donnerschlag durch die Region hallt.

Schon in der Anfangsphase wurde deutlich, dass der Oberligist die Partie nicht als bloße Pflichtaufgabe verstand. Paul Pahlow eröffnete den Torreigen bereits in der 9. Minute und brach den Bann des Underdogs. Nur drei Minuten später legte Maximilian Tesche nach (12.), ehe Steve Zizka per Foulelfmeter (14.) frühzeitig für klare Verhältnisse sorgte. Krieschow agierte mit einer Präzision und Gier, die den Klassenunterschied fast schmerzhaft offenlegte.

Die Mission Wiedergutmachung im Harz

Doch so berauschend dieses Schützenfest auch war, der Fokus von Robert Koch und seinen Männern richtet sich unmittelbar nach Abpfiff auf den kommenden Samstag. Am 14. Februar um 13:30 Uhr wartet mit dem FC Einheit Wernigerode eine ganz andere Hürde. Es ist das erste Pflichtspiel nach der Winterpause – der Moment, in dem die Tabelle der NOFV-Oberliga Süd wieder zur unerbittlichen Realität wird.

Die Ausgangslage ist klar: Krieschow rangiert derzeit auf dem vierten Tabellenplatz. Mit 25 Punkten aus 16 Spielen steht man zwar in der oberen Verfolgergruppe, doch der Rückstand auf den Spitzenreiter SC Freital (37 Punkte) und den zweitplatzierten RSV Eintracht (35 Punkte) ist spürbar. Um oben dranzubleiben und den Druck auf Germania Halberstadt (33 Punkte) zu erhöhen, ist ein Sieg im Harz unumgänglich.

Die offene Rechnung mit der Einheit

Zusätzliche Brisanz erhält das Duell durch den Blick in die jüngere Vergangenheit. Das Hinspiel im heimischen Sportpark Krieschow am 9. August 2025 schmerzt noch immer. Trotz einer 1:0-Führung zur Pause musste sich der VfB damals mit 1:2 geschlagen geben. Es war eine jener Niederlagen, die in der Endabrechnung schwer wiegen können. Wernigerode, aktuell auf Tabellenplatz zehn mit 18 Punkten, wird alles daran setzen, diesen Erfolg vor heimischer Kulisse zu wiederholen, um sich weiter aus der gefährlichen Zone in der unteren Tabellenhälfte zu befreien.

Für Krieschow ist die Reise nach Wernigerode daher mehr als nur ein Neustart – es ist die Chance, eine Rechnung zu begleichen. Die Spielfreude aus dem heutigen 11:1-Sieg muss nun in die frostige Atmosphäre des Harzes transportiert werden. Wenn die Mannschaft die Kaltschnäuzigkeit eines Aaron Stephan oder die Routine eines Andy Hebler erneut auf den Platz bringt, könnte der Valentinstag 2026 für den VfB zu einem Tag der puren sportlichen Leidenschaft werden. Der Grundstein ist gelegt, der Torhunger geweckt. Nun muss der Aufstiegskampf in der Ferne neu entfacht werden.