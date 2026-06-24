Torhüterteam komplett: Drittligist holt Keeper aus der Schweiz

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Julian Bock vervollständigt das Torhüter-Trio der U21 für die kommenden Saison. Mit Dominik Draband, Jerik von der Felsen und dem 22-Jährigen, der vom FC Luzern kommt, sind die Planungen für diese Position bei der Mannschaft von Trainer Nico Willig abgeschlossen. Der gebürtige Münchener, der seine fußballerische Ausbildung beim FC Ingolstadt absolvierte und nach der U19 zum FC Luzern wechselte, gehörte zum Torhüter-Trio des Schweizer Erstligisten. In den vergangenen drei Spielzeiten bestritt der 1,91 Meter große Keeper insgesamt 61 Spiele für die U21 in der Promotion League, der dritthöchsten Liga der Schweiz. Am heutigen Dienstag hat Julian Bock seinen Vertrag beim VfB unterschrieben und wird am morgigen Mittwoch mit seinen neuen Teamkollegen auf dem Trainingsplatz stehen. In der kommenden Saison wird der Torhüter mit der Rückennummer 22 in der 3. Liga auflaufen.

Stephan Hildebrandt, Direktor Nachwuchsleistungszentrum, sagt: „Mit Julian gewinnen wir einen jungen, sehr interessanten Torhüter, der trotz seines Alters bereits wichtige Erfahrungen im leistungsorientierten Fußball gesammelt hat. Mit seinen 1,91 Meter Körpergröße und einer sehr klaren Vorstellung davon, was er beim VfB erreichen will, bringt er beste Voraussetzungen mit, um hier den nächsten Entwicklungsschritt in seiner Laufbahn zu setzen. Wir alle sind von seinem Entwicklungspotenzial überzeugt und freuen uns darauf, ihn auf seinem weiteren Weg zu begleiten.“