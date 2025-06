Torhütertalent wechselt vom 1. FC Magdeburg in die Regionalliga

Einerseits werde Gantzke „regelmäßig mit der Mannschaft von Trainer Dennis Kutrieb trainieren“ schrieben die Berliner. Andererseits werde der junge Keeper mit den A-Junioren des BFC „wichtige Spielpraxis in der U19-Regionalliga sammeln“, heißt es.

Für den Nachwuchs des FCM kam der im vergangenen Sommer verpflichtete Schlussmann in der abgelaufenen Saison zweimal in der DFB-Nachwuchsliga zum Einsatz. Vor seinem Wechsel an die Elbe durchlief Gantzke den Nachwuchs von Hertha BSC. Nun ist er zurück in der Hauptstadt.