Torhütertalent unterschreibt beim Oberliga-Spitzenreiter VfR Aalen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der VfR Aalen denkt in Tagen des Erfolgs nicht nur an Punkte und Tabellen, sondern auch an die eigene Zukunft. Während der Traditionsverein die Oberliga Baden-Württemberg mit Nachdruck anführt, erhält mit Hannes Sauter ein weiteres Eigengewächs seinen ersten Vertrag. Es ist eine Personalie, die zum Bild dieses Klubs passt.

Mit 64 Punkten aus 26 Spielen steht der VfR Aalen an der Spitze der Oberliga Baden-Württemberg und geht als Tabellenführer in das Heimspiel am Samstag, 18. April 2026, gegen den Türkischen SV Singen. Gerade in einer solchen Phase, in der der Blick naturgemäß auf Aufstieg, Stabilität und den sportlichen Ertrag der Saison gerichtet ist, besitzt die Vertragsvergabe an einen Nachwuchsspieler eine besondere Aussagekraft. Sie zeigt, dass der Verein den Erfolg nicht nur im Hier und Jetzt sucht, sondern ihn mit einem längerfristigen Selbstverständnis verbindet.

Hannes Sauter kommt aus der eigenen Nachwuchsabteilung und hat sich mit Leistungen, Einsatz und der richtigen Haltung für diesen Schritt empfohlen. Für einen Torhüter ist der Übergang in den Aktivenbereich besonders anspruchsvoll, weil auf dieser Position Geduld, Entwicklung und Vertrauen oft enger miteinander verknüpft sind als anderswo. Umso wichtiger ist es, wenn ein Verein einem jungen Keeper frühzeitig das Signal gibt, dass er ihm den nächsten Schritt zutraut.