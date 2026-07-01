Torhüterrochade beim FV Illertissen: Witte & Zok weg, Adamczyk kommt Der Regionalligist stellt sich zwischen den Pfosten neu auf von Mathias Willmerdinger · Heute, 10:10 Uhr · 0 Leser

Daniel Adamczyk wird neuer Torhüter beim FV Illertissen. – Foto: Imago Images

Beim FV Illertissen geht der große Umbruch unvermindert weiter. Nun ist das Transferkarussell zwischen den Pfosten so richtig angesprungen und es kommt zur Torhüterrochade beim FVI: Michel Witte (zum FC-Astoria Walldorf) und Malwin Zok (zum VfR Mannheim) verlassen die Illertisser in Richtung Regionalliga Südwest.

Der FVI war deshalb zum Handeln gezwungen und hat den 23-jährigen Schlussmann Daniel Adamczyk vom Nordost-Regionalligisten Chemnitzer FC verpflichtet. Durchaus ein beachtlicher Transfer! Dazu lassen die bayerischen Schwaben in einer Pressemitteilung wissen: "Adamczyk durchlief neun Jahre die renommierte Fußballschule des 1. FC Köln und absolvierte 60 Spiele in der U17 und U19-Bundesliga. Mit der U17 wurde er Deutscher Jugendmeister. Darüber hinaus war er für die DFB-Nationalmannschaft in den Altersklassen U15, U16 und U18 aktiv. Er gilt als großes Torwarttalent mit sicherem Passspiel, guter Strafraumbeherrschung und starker Ausstrahlung. Nach seinem Wechsel zum VfL Osnabrück absolvierte er neun Einsätze in der 3. Liga, bevor er zum Chemnitzer FC wechselte, wo er mit 67 Regionalliga-Einsätzen klare Nummer eins war."

Malwin Zok hat sich dem VfR Mannheim angeschlossen. – Foto: Charly Becherer

Weiter im Kader dabei ist Jakob Mayer, der seine gesamte Jugend beim FC Bayern München verbracht hat. In der vergangenen Saison war der 24-Jährige der große Pechvogel beim FVI. Kurz vor Saisonstart riss er sich die Achillessehne, und damit nicht genug: Im Aufbautraining im Oktober ereilte ihn das gleiche Schicksal noch einmal: Erneuter Riss der Achillessehne! Nun scheint er aber seine Leidenszeit überwunden zu haben und ist wieder voll ins Mannschaftstraining eingestiegen. Als dritter Keeper komplettiert der 19-jährige Leon Madarac das Torhüterteam, der in der vergangenen Saison in der Landesliga spielte und sich laut Vereinsverantwortlichen hervorragend entwickelt hat.