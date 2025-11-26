Torhüternotstand beim PSV – Aphrem wechselt nach Hartenholm

Der PSV Neumünster und Torhüter Samuel Aphrem (21) gehen ab sofort getrennte Wege. Wie heute offiziell bekannt wurde, wechselt Aphrem zum Landesligisten TuS Hartenholm. „Der Wechsel ist unter sehr unglücklichen Umständen zustande gekommen“, zeigte sich PSV-Fußballobmann Volker Bernaschek aber wenig erfreut über die Trennung zum Jahresende.

Der Flens-Oberligist hat mit Tilman Körtzinger, der vor der Saison vom Oberligaaufsteiger Inter Türkspor Kiel an die Stettiner Straße gewechselt war und der das interne Duell gegen Samuel Aphrem zu seinen Gunsten entscheiden konnte, aktuell nur noch einen Torhüter im Kader, der Oberligaerfahrung vorzuweisen hat.

Körtzinger hat alle bisherigen 16 Ligaspiele für den PSV absolviert und war dabei einer der formstärksten Spieler im Kader. Doch was passiert, wenn Körtzinger aus irgendeinem Grund nicht spielen kann?

Aber zumindest für Anfang 2026 scheint Besserung in Sicht. Im neuen Jahr wird beim PSV Adrian Weiß zurückerwartet, der das gesamte Kalenderjahr 2025 wegen eines Bandscheibenvorfalls komplett ausfiel.

Weitere Optionen und Restrisiken

Noah Bunge aus der Zweiten in der Spielgemeinschaft mit dem SV Tungendorf hat sich die Hand gebrochen, soll aber zur Rückrunde wieder dabei sein. Zur Torhütersituation sagte Dennis Buthmann aus dem Trainerteam des PSV: „Damit ist nicht der Idealfall eingetreten, dass wir jetzt im Winter noch einen Spieler abgeben. Wir haben dann aber immer noch drei Torhüter, die alle drei ihre Qualitäten mitbringen. Bei Adrian mit dem Rücken ist natürlich immer ein Restrisiko, was wir nicht hoffen. Noah ist aber für die Zweite eingeplant.“