Torhüterin Voll fehlt Leverkusen mehrere Monate

Die Torhüterin hat sich Klubangaben zufolge bei der 1:2-Niederlage im letzten Bundesligaspiel beim SC Freiburg eine Verletzung am linken Schultergelenk zugezogen. Im Breisgau war sie mit ihrer Teamkollegin Lilla Turanyi kollidiert und musste verletzt vom Platz getragen werden. Die 26-Jährige bleibt damit vom Pech verfolgt: 2024 musste sie bereits an der rechten Schulter operiert werden und im Mai erlitt sie einen Syndesmoseriss im rechten Fuß. Coach Roberto Pätzold sprach von einer „bitteren Diagnose“ für seine Torfrau. Als Ersatz für Voll steht Anne Moll bereit.

Erst Anfang November standen sich Leverkusen und der HSV gegenüber. Bayer entschied das Ligaspiel gegen den Aufsteiger mit 2:1 für sich. Für das schnelle Wiedersehen im Volksparkstadion bedeutet das Resultat im „Alles-oder-Nichts-Spiel“ jedoch wenig, weiß Pätzold und betont: „Hamburg ist der klare Underdog und hat seine Fans im Rücken.“ Seine Mannschaft benötige einmal mehr viel Geduld. Der HSV sei zudem durch einige starke Spielerinnen, die für Überraschungsmomente sorgen können, immer gefährlich. „Wir müssen uns gut absichern und auf eine gute Positionierung und Ballzirkulation achten, um den Gegner zu dominieren, uns viele Möglichkeiten zu erspielen und den Strafraum in hoher Frequenz zu attackieren. Im Gegensatz zum Freiburg-Spiel brauchen wir mehr Effektivität, um Zählbares zu kreieren.“

Neben Voll fehlen dem Coach in Hamburg die weiter angeschlagene Carlotta Wamser, Friederike Repohl, Cornelia Kramer (beide Muskelverletzungen) und Shen Menglu (Kreuzbandriss).