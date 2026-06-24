Torhüterin mit Blick auf den Spaß im Team „Drei Fragen an ...“: Melina Holtkötter von Michael Brunsch · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Heute in unserer Rubrik „Drei Fragen an ... “: Melina Holtkötter. – Foto: Jörg Struwe

Sie ist die Stammtorhüterin der zweiten Frauenmannschaft der Spielvereinigung Ahlerstedt/Ottendorf, die seit zwei Jahren in der Landesliga Lüneburg spielt. Melina Holtkötter könnte auch versuchen, im A/O-Regionalligateam anzugreifen, doch das möchte sie eigentlich nicht.

Das zweite Jahr ist oft schwerer. Ihr habt eine wechselhafte zweite Saison in der Landesliga gespielt, letztlich aber die Klasse gehalten. Warum lief es diesmal nicht ganz so gut wie im ersten Jahr? Vor allem in dieser Saison ist unsere Liga sehr ausgeglichen, sodass sehr viele der Teams auf Augenhöhe gegeneinander spielen durften. Wir hatten viele Gegner, die unserem Niveau entsprachen. Trotzdem haben wir dabei immer alles gegeben und konnten uns trotz Niederlagen sehr gut weiterentwickeln. Letztlich konnten wir auch dieses Jahr einen guten Platz im Mittelfeld der Liga erzielen.

Mit dir im Tor stellt ihr eine der besten Defensivreihen der Liga. Hast du Ambitionen, auch noch mal in die erste Mannschaft aufzurücken? Aktuell habe ich keine Ambitionen, höher zu spielen. Ich habe mich von Anfang an wohl in der Zweiten gefühlt, und das Spielen mit meinen Mitspielerinnen macht mir seit Beginn Spaß. Fußball ist und bleibt dabei für mich mein Hobby, und es war für mich nie ein Ziel, mal höher zu spielen. Trotzdem helfe ich natürlich immer gerne in der ersten Mannschaft aus und unterstütze das Team.