Torhüterin Aileen Gerlach wird zur Vierfach-Torschützin

Von Beginn an war Brunsbrock hellwach. Trainer Lennart Gerken hatte gefordert, nach dem zögerlichen Start der Vorwoche diesmal sofort präsent zu sein. „Das ist uns gut gelungen, wir haben einige Großchancen herausgespielt, uns aber zunächst nicht belohnt“, sagte Gerken. Für die frühe Führung sorgte Xenia Block, die aus 25 Metern sehenswert zum 1:0 traf. Kurz darauf setzte sie sich im Dribbling durch und legte mustergültig für Aileen Gerlach auf, die auf 2:0 stellte. Nach einer Ecke erhöhte Kimberly Neuber mit einem Schuss aus der Distanz auf 3:0.

Danach passte sich Brunsbrock dem schwachen Gegner kurzzeitig an. Wingst nutzte diese Phase und verkürzte durch einen direkt verwandelten Freistoß auf 3:1. Doch die Antwort folgte prompt: Erneut war es Gerlach, die innerhalb weniger Minuten zweimal zuschlug und noch vor der Pause auf 5:1 erhöhte.

Nach dem Seitenwechsel spielte Brunsbrock die Partie kontrolliert herunter. Wieder war es Gerlach, die als etatmäßige Torhüterin gegen Wingst in der Offensive auflief und ihren vierten Treffer erzielte. Den Schlusspunkt setzte Nina Martens mit dem 7:1.

Besonders hob Gerken neben Gerlach auch Xenia Block hervor, die ein Tor selbst erzielte und vier weitere vorbereitete.

„Am Ende nehmen wir die drei Punkte gerne mit und freuen uns über eine ordentliche Leistung. Da wir uns jedoch oft selbst im Weg standen, hätte der Sieg noch deutlich höher ausfallen können“, erklärte Gerken nach dem Schlusspfiff.