Torhüterduo gebunden

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Der CSC 03 Kassel hat zwei weitere wichtige Personalentscheidungen für die kommende Saison getroffen und setzt zwischen den Pfosten auf Kontinuität. Jonas Labonte und Samuel Harz werden auch in der Spielzeit 2026/27 das Trikot der „Rothosen“ tragen und damit Teil des Torhüterteams bleiben.

Besonderes Gewicht hat dabei die Verlängerung von Jonas Labonte. Der erfahrene Keeper war im vergangenen Winter in einer personell angespannten Situation auf der Torhüterposition zum CSC gestoßen und übernahm sofort Verantwortung. Mit seinen Leistungen trug er maßgeblich dazu bei, dass die Kasseler in der Rückrunde wichtige Punkte sammelten und am Ende den Klassenerhalt in der Hessenliga schafften. Dass der Verein nun weiter auf Labonte setzt, ist daher ein folgerichtiger Schritt – sportlich wie personell.

Auch Samuel Harz bleibt an Bord. Der junge Torhüter, der ebenfalls im Winter aus Söhrewald an die Jahnstraße gewechselt war, fand sich nach Vereinsangaben schnell zurecht und hinterließ früh einen positiven Eindruck. Der CSC hebt bei ihm vor allem Lernbereitschaft, Ehrgeiz und seine Entwicklungsperspektive hervor – Eigenschaften, die ihn zu einer interessanten Personalie für die Zukunft machen.