Torhüter wird zu Relegations-Held: Bullach gewinnt erstes Duell Am Samstag folgt das Rückspiel von Dirk Schiffner · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Geiselbullachs Spielertrainer Stefan Held (in Rot) im Spiel gegen den TSV 1860 München. – Foto: Dieter Metzler

Der TSV Geiselbullach siegt im Relegations-Hinspiel beim TSV Ober-/Unterhaunstadt mit 3:2 – dank einer Meisterleistung von Stefan Held.

„Das Beste am Spiel war das Ergebnis.“ Stefan Helds Fazit nach dem 3:2 (1:1)-Hinspielsieg seines TSV Geiselbullach beim TSV Ober-/Unterhaunstadt fiel deutlich aus. Der Erfolg der Bullacher war schmeichelhaft. „Das ist unglaublich, wir haben uns selbst geschlagen“, sagte Ober-/Unterhaunstadts sichtlich enttäuschter Trainer Servet Mengilli. Auch Held war alles andere als glücklich. „Heute bin ich von Minute eins bis 90 unzufrieden.“ Vor 340 Zuschauern, darunter knapp 50 mitgereiste Bullacher Fans, war ausgerechnet Held der Mann des Spiels. Der 31-Jährige entschärfte ein halbes Dutzend hochkarätiger Chancen und brachte die Gastgeber damit zur Verzweiflung. Beim Verlassen des Platzes bekam der Torwart dafür sogar Applaus vom Heimpublikum.