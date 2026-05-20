Torhüter wird zu Relegations-Held: Bullach gewinnt erstes Duell

Der TSV Geiselbullach siegt im Relegations-Hinspiel beim TSV Ober-/Unterhaunstadt mit 3:2 – dank einer Meisterleistung von Stefan Held.
„Das Beste am Spiel war das Ergebnis.“ Stefan Helds Fazit nach dem 3:2 (1:1)-Hinspielsieg seines TSV Geiselbullach beim TSV Ober-/Unterhaunstadt fiel deutlich aus. Der Erfolg der Bullacher war schmeichelhaft. „Das ist unglaublich, wir haben uns selbst geschlagen“, sagte Ober-/Unterhaunstadts sichtlich enttäuschter Trainer Servet Mengilli. Auch Held war alles andere als glücklich. „Heute bin ich von Minute eins bis 90 unzufrieden.“
Vor 340 Zuschauern, darunter knapp 50 mitgereiste Bullacher Fans, war ausgerechnet Held der Mann des Spiels. Der 31-Jährige entschärfte ein halbes Dutzend hochkarätiger Chancen und brachte die Gastgeber damit zur Verzweiflung. Beim Verlassen des Platzes bekam der Torwart dafür sogar Applaus vom Heimpublikum.
Einer der wenigen gelungenen Bullacher Angriffe führte zur Führung. Nach einer Flanke von Alessandro Einertshofer stand Lysander Weiß völlig frei und köpfte zum 1:0 ein (14.). Danach drückten die Gastgeber. Binnen fünf Minuten verhinderte Held gleich dreimal den Ausgleich. Auf der Gegenseite wurde Weiß frei vor dem Tor gestoppt, doch Schiedsrichter Philipp Rank beließ es bei Gelb für David Polster (28.). Zehn Minuten vor der Pause erzielte Ramazan Kurnaz mit einer Einzelaktion den Ausgleich.
Kurz nach Wiederbeginn gingen die Bullacher erneut in Führung. Dennis Probst profitierte beim 2:1 von einem groben Torwart-Fehler. Nur drei Minuten später fiel das 3:1. Held fing eine Ecke der Gastgeber ab, den mustergültigen Konter schloss Einertshofer ab (50.). Sicherheit brachte die Zwei-Tore-Führung Geiselbullach aber nicht. Danach spielte fast nur noch Ober-/Unterhaunstadt. Doch entweder fehlte den Gastgebern die letzte Konsequenz oder Held war zur Stelle. Beim Anschlusstreffer von Emre Erdogan zum 2:3 war aber auch er machtlos (80.). In der hektischen Schlussphase retteten die Bullacher den Vorsprung über die Zeit. „Am Samstag müssen wir ein anderes Gesicht zeigen“, forderte Held. (Dirk Schiffner)